Opel: esattamente 120 anni fa fu prodotta la millesima auto

Ci sono numeri che raccontano molto più di una semplice produzione industriale. Nel caso di Opel, alcune tappe simboliche hanno finito per segnare veri momenti di svolta nella storia del marchio. Dalla millesima automobile uscita dalla fabbrica nel 1906 fino alla duemilionesima celebrata nel 1956, il percorso della casa di Rüsselsheim attraversa innovazione tecnica, intuizioni industriali e anche qualche trovata spettacolare.

Advertisement

La 16/18 HP del 1906 fu la millesima Opel prodotta

La prima data da ricordare è il marzo 1906, quando dagli stabilimenti Opel uscì la millesima vettura prodotta: una 16/18 HP System Darracq. Era un modello che, per l’epoca, metteva insieme soluzioni raffinate e una tecnica tutt’altro che banale. Condivideva il telaio con altre vetture di fascia medio-alta e adottava sospensioni tradizionali con assali rigidi e balestre semiellittiche. Il motore da 18 CV, però, derivava da una vettura più prestigiosa e proponeva dettagli allora molto evoluti, come la lubrificazione a pompa e la distribuzione con asse a camme.

Trent’anni dopo, nel 1936, Opel raggiunse quota 500.000 auto prodotte. A celebrare il traguardo fu una Olympia, modello destinato a lasciare il segno perché prima auto tedesca costruita in serie con carrozzeria portante in acciaio. Non era solo una soluzione tecnica avanzata, ma anche un modo per rendere più moderna e accessibile l’automobile. L’Olympia divenne celebre anche per una trovata pubblicitaria rimasta nella memoria: la 500millesima vettura venne spedita fino a Rio de Janeiro a bordo del dirigibile Hindenburg, trasformandosi nella “prima automobile volante del mondo”.

Advertisement

Infine il 9 novembre 1956 arrivò un altro traguardo storico: la duemilionesima Opel prodotta dal 1899. Per festeggiarlo fu scelta una speciale Kapitän color oro, simbolo di un marchio ormai entrato in una nuova fase industriale. Elegante, potente e più ricca negli allestimenti, la Kapitän rappresentava bene l’idea di modernità e prestigio che Opel voleva esprimere in quegli anni. Tre modelli, tre momenti diversi, un’unica storia: quella di un marchio che ha accompagnato da protagonista l’evoluzione dell’automobile europea.