Lancia, Alfa Romeo e Fiat: Stellantis punta forte sul segmento B

Il gruppo Stellantis dopo un ottimo 2022 vuole continuare a crescere e per farlo sa che deve conquistare preziose quote di mercato nel segmento B. Ciò avverrà nei prossimi anni grazie in particolare a Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Le tre case automobilistiche italiane infatti punteranno forte su questo segmento per aumentare i loro clienti e contare sempre di più in Europa nel mercato auto del vecchio continente.

Grazie in particolare a Fiat, Alfa Romeo e Lancia, il gruppo Stellantis vuole aumentare la sua presenza nel segmento B del mercato

Per quanto riguarda Fiat, come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo tra il 2023 e il 2024 arriveranno due auto molto importanti. La prima, il cui debutto è ormai imminente, sarà la nuova Fiat 600 che tornerà come crossover compatto e verrà prodotto a Tychy in Polonia. Il suo debutto dovrebbe avvenire in estate mentre le vendite partiranno in autunno. Nel 2024 poi sarà la volta di una berlina compatta a 5 porte che potrebbe essere erede diretta di Fiat Punto.

Per quanto riguarda Lancia agli inizi del prossimo anno toccherà alla nuova Ypsilon. Questa sarà la prima di tre novità che la casa piemontese lancerà nei prossimi anni con l’obiettivo di rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto. Le altre due saranno un crossover e la nuova Delta. Per quanto riguarda la nuova Lancia Ypsilon avrà il compito di riportare il brand in Europa e inoltre mostrerà quello che è il nuovo stile delle future auto del brand di Stellantis. La vettura sarà commercializzata oltre che in Italia anche in Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio.

Infine per quanto riguarda Alfa Romeo, nella prima metà del prossimo anno verrà lanciato un SUV compatto che non ha ancora un nome ma che secondo il CEO Imparato sarà erede diretta di MiTo e Giulietta. Questa vettura che avrà lo stile di un SUV ma molto sui generis sarà inoltre anche la prima vettura del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. Con queste auto Lancia, Fiat e Alfa Romeo puntano a conquistare il segmento B del mercato aumentando e non di poco le loro immatricolazioni.