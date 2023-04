Nuova Fiat Punto: possibile il ritorno?

Fiat ha annunciato ufficialmente di voler portare sul mercato nei prossimi anni due auto di segmento B. Il debutto della prima è ormai imminente: si tratta della nuova Fiat 600 che tornerà nelle vesti di crossover compatto. La seconda potrebbe essere una nuova Fiat Punto. Questo almeno secondo quanto riporta il sito Passione Auto Italiane, secondo cui potrebbe essere questo il secondo modello che la principale casa automobilistica italiana ha in serbo per il segmento B del mercato.

Nuova Fiat Punto: potrebbe essere lei ad affiancare la nuova Fiat 600 nel segmento B del mercato invece di una nuova Panda?

A come seconda auto della casa torinese per il segmento delle compatte si era parlato di una nuova Fiat Panda. Lo stesso Francois negli scorsi anni aveva detto che Panda sarebbe passata dal segmento A al segmento B aumentando di dimensioni e cambiando il suo design. Secondo queste nuove indiscrezioni in realtà Fiat avrebbe deciso di puntare su un modello diverso che non ha nulla in comune con Panda e nemmeno con il concept Centoventi mostrato da Fiat in passato e che secondo molti avrebbe dato origine ad una futura auto della casa italiana di Stellantis.

Molto probabilmente sempre che questa voce sia vera, Fiat cercherà di differenziare maggiormente la sua offerta nel segmento B con un modello abbastanza diverso nello stile dal crossover 600 anche se con misure abbastanza simili. La nuova Punto o come si chiamerà questo futuro modello dovrebbe essere presentato entro la fine del prossimo anno. La sua produzione dovrebbe avvenire in Serbia, in Brasile e forse anche in Algeria.

La nuova Fiat Punto infatti sarà un’auto globale. Sarà venduta anche in America Latina anche se molto probabilmente con un nome diverso forse di nuova Argo. Vedremo dunque se queste voci nei prossimi mesi troveranno conferme ufficiali o se verranno smentite.