Alfa Romeo 8C 2900 in scala 1:8 da 20 mila euro

A volte si può sognare anche in piccolo, ma non sempre i modellini d’auto, pur se di misure ridotte, sono accessibili a tutte le tasche. Per l’acquisto dell’Alfa Romeo 8C 2900 in scala 1:8 proposta da Amalgam Collection ci vogliono infatti 19.995 euro: il prezzo di un’auto vera. Qui, però, stiamo parlando di un capolavoro, anche se di piccole dimensioni. Volendo si può dilazionare l’acquisto in 4 rate senza interessi da 4.998,75 euro. Pure con questa formula, i comuni mortali sono tagliati fuori dai giochi, per insostenibilità economica. La cosa non scandalizza, perché l’eccellenza si paga ed è naturale che faccia selezione. Noblesse oblige.

L’esemplare in scala 1:8 proposto alla tentazione dei potenziali compratori riproduce perfettamente l’auto del “biscione” che vinse la Mille Miglia del 1938. Quel modello fu proprio sviluppato in funzione della “Freccia Rossa” e della 24 Ore di Le Mans. Ad occuparsi della progettazione ci pensò il mitico Vittorio Jano. L’energia dinamica dell’auto giungeva da un motore ad 8 cilindri da 2.9 litri di cilindrata, con doppio compressore, in grado di sviluppare una potenza massima di 225 cavalli. Davvero niente male per il suo periodo storico. Fra le 8C plasmate dalla Carrozzeria Touring, cinque si distinsero per le forme particolarmente sinuose. Presero forma tutte nel 1938. Ad una di esse si rifà il modello in scala 1:8 proposto da Amalgam Collection. È quella con telaio numero 412031.

L’atelier inglese, celebre per la raffinata perfezione delle sue riproduzioni, ha fatto un lavoro straordinario anche su questa Alfa Romeo 8C 2900 Mille Miglia. Per dare vita al prodotto, frutto di un attento lavoro artigianale, sono stati usati disegni originali e immagini d’archivio fornite dalla casa del “biscione”, ma un grande aiuto è giunto anche dalla scansione digitale dell’auto vera. Finiture e materiali sono stati scelti per aderire a quelli del modello reale. Il risultato? Una piccola-grande scultura in scala, proposta in edizione limitata, per un pubblico di palati raffinati, dalle possibilità finanziarie sicuramente grandi.

Fonte | Amalgam Collection