Nuova Fiat Panda: la futura generazione nel 2027?

A lungo si era ipotizzato che la nuova Fiat Panda potesse trasformarsi diventando una hatchback di segmento B da affiancare alla nuova Fiat 600. A quanto pare però Fiat sembra avere altri piani. Si dice infatti che la nuova 600 possa essere affiancata da una nuova berlina 5 porte erede diretta di Fiat Punto, che però potrebbe anche avere un altro nome. Questa vettura sarà lanciata entro la fine del 2024.

Dato che la seconda vettura di segmento B sarà l’erede di Punto, per la nuova Fiat Panda bisognerà aspettare almeno sino al 2027

Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Panda, l’attuale versione è stata confermata a Pomigliano fino alla fine del 2026. Questo significa che difficilmente prima del 2027 vedremo una nuova generazione del modello per il quale al momento non ci sono notizie certe. Infatti al momento i piani di Fiat arrivano fino al 2026. Le novità già confermate sono la nuova 600, la nuova Punto, la nuova Topolino e la nuova Multipla. Queste auto arriveranno tra il 2023 e il 2025. E’ probabile però che nel 2027 arriverà anche una erede per Panda.

Si dovrebbe trattare di un’auto di una lunghezza intorno ai 3,7 m. L’auto quasi certamente sarà solo elettrica e nascerà sulla piattaforma STLA Small. Quanto al luogo di produzione al momento non vi sono certezze ma sembra molto probabile che l’auto non sarà più prodotta in Italia. Si spera che già a partire dal prossimo anno si potranno avere notizie più certe sulla nuova Fiat Panda.

Molto probabilmente il debutto della nuova Punto ci fornirà indizi più precisi su quello che sarà l’aspetto della futura generazione, dato che entrambe queste auto faranno parte insieme alla Multipla della cosiddetta gamma razionale di Fiat in contrapposizione a quella emozionale in cui saranno collocate Nuova 500 e 600.