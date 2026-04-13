Stellantis Pro One registra una crescita del 7% dei volumi globali nel primo trimestre

Nel primo trimestre del 2026, Stellantis Pro One ha immatricolato 408.301 veicoli in tutto il mondo, registrando un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025. In Europa, l’azienda ha confermato la sua leadership con una quota di mercato del 28,7% nell’UE30 e in ogni segmento di furgoni in cui opera: segmento C (48,5%), segmento D esclusi i pick-up (26,1%) e segmento E (26,2%).

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Ottimo inizio di 2026 per Stellantis Pro One

Leader di mercato in Sud America con una quota del 33,6% (+3,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente), più del doppio rispetto al secondo concorrente nella regione. In Nord America, le vendite di Ram sono aumentate del 20% rispetto all’anno precedente. Stellantis ha mantenuto la terza posizione nel mercato dei veicoli commerciali con una quota di mercato del 14,8% (+2,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente). Ulteriore crescita della quota di mercato segnalata nella regione MEA, che ha raggiunto il 21,1% (+0,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente).

Come sottolineato da Emanuele Cappellano, COO per l’Europa allargata e i marchi europei e responsabile di Stellantis Pro One: “Questi risultati del primo trimestre 2026 confermano la forza di Stellantis Pro One in tutte le principali regioni. La nostra solida crescita dei volumi globali, unita alla leadership di mercato consolidata nell’UE30 e in Sud America e a un andamento positivo in Nord America e Medio Oriente e Africa, dimostra la solidità del nostro approccio commerciale e l’impegno dei nostri team. Rimaniamo pienamente concentrati sul supporto alle attività dei nostri clienti, continuando al contempo ad attuare la nostra strategia di crescita a lungo termine.”

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Nel primo trimestre 2026 Stellantis Pro One ha confermato una posizione molto forte a livello internazionale. In Europa 30 resta leader nei veicoli commerciali con il 28,7% del mercato e il 17,7% nel comparto BEV, con risultati particolarmente solidi in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. In Sud America mantiene il primato con una quota del 33,6%, trainata soprattutto da Brasile e Argentina, mentre Fiat Strada si conferma il veicolo più venduto. In Nord America il gruppo sale al terzo posto con il 14,8%, grazie alla crescita dei modelli Ram e Peugeot, mentre in Messico conquista la leadership. Bene anche l’area Medio Oriente-Africa, dove Stellantis è seconda assoluta e prima nel segmento furgoni. La strategia futura sarà illustrata il 21 maggio.