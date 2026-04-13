Nuova Fiat Pandina: sarà un vero toccasana per l’industria auto italiana

Nuova Fiat Pandina è forse la più attesa tra le prossime novità in arrivo per il gruppo Stellantis. Secondo le ultime indiscrezioni il suo arrivo potrebbe concretizzarsi già a fine 2027 con la versione concept car che dovrebbe essere mostrata in ottobre al Salone dell’auto di Parigi 2026. Questo modello sarà prodotto a Pomigliano su una nuova piattaforma la stessa della futura Fiat 500 in arrivo sempre nei prossimi anni.

Advertisement

Nuova Fiat Pandina guiderà la riscossa dell’industria auto italiana nei prossimi anni

Sono in molti a pensare tra gli analisti e gli addetti ai lavori che l’arrivo della nuova Fiat Pandina possa rappresentare un vero e proprio toccasana per l’industria auto italiana. Infatti questo modello dovrebbe garantire un gran numero di immatricolazioni probabilmente superiore anche a quello dell’attuale Panda giunta ormai quasi al termine della sua carriera che la vede però sempre al vertice delle vendite nel nostro paese.

Le aspettative sono alte in quanto si parla di un modello che migliorerà notevolmente rispetto alla generazione attuale evolvendone design, ma anche qualità e tecnologia. Si tratterà dunque di un modello superiore in tutto rispetto ad oggi tranne che nel prezzo che invece non dovrebbe superare i 15 mila euro nemmeno per la versione elettrica e che dovrebbe avere nella versione ibrida il modello entry level.

Advertisement

Nuova Fiat Pandina manterrà più o meno le stesse dimensioni di oggi ma con uno stile molto più vicino a quello della Grande Panda che come sappiamo rappresenta il modello di ispirazione di tutti i futuri modelli Fiat a cominciare dagli imminenti C-SUV Fiat Grizzly e Fastback. La versione elettrica della futura Pandina dovrebbe inoltre fare un notevole passo in avanti in termini di autonomia e potenza. Maggiori dettagli su questa vettura li avremo già in autunno quando la concept car dovrebbe fare la sua prima apparizione a Parigi, dove se la sua presenza sarà confermata diverrà una delle principali attrazioni.