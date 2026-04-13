Nuova Jeep Renegade: la futura generazione non passerà inosservata ma avrà un gran futuro

Nei prossimi anni è atteso il ritorno nella gamma di Jeep della nuova Jeep Renegade. La futura generazione del celebre SUV compatto uscito di produzione lo scorso anno, ma che in America Latina continua ad essere venduto, dovrebbe arrivare tra la fine del 2027 e la prima metà del 2028, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni in proposito. Questo non sarà un modello destinato a passare inosservato, ma che al contrario avrà un ruolo fondamentale nella futura gamma di Jeep e più in generale all’interno del gruppo Stellantis.

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Nuova Jeep Renegade: il suo ritorno lascerà il segno

Insomma la nuova Jeep Renegade avrà un gran futuro sul mercato. Questo in quanto dovrebbe avere tutte le caratteristiche giuste per diventare un vero e proprio successo commerciale. L’obiettivo di Jeep con questo modello non sarà quello di bissare la popolarità avuta sul mercato dalla prima generazione ma addirittura di fare anche meglio. In Jeep sono sicuri che questo SUV abbia le carte in regola per fare davvero bene offrendo tutto quello che i clienti del brand desiderano e avendo le caratteristiche giuste anche per attirare nuovi clienti fino ad oggi rimasti lontani dal brand.

Inoltre, il ritorno della Renegade avrebbe un peso strategico anche perché andrebbe a presidiare uno dei segmenti più importanti del mercato europeo, quello dei SUV compatti, dove oggi la concorrenza è particolarmente forte. Per Jeep significherebbe tornare a giocare una partita centrale con un modello dal nome già molto conosciuto, capace di unire immagine, versatilità d’uso e una gamma motori più ampia rispetto ad altri modelli del marchio.

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Al momento sulle caratteristiche della nuova Jeep Renegade non vi sono notizie certe. Probabilmente il modello manterrà le stesse dimensioni o crescerà di qualche cm per differenziarsi maggiormente dalla Jeep Avenger. Avrà di certo uno stile squadrato che ricorderà la vecchia generazione ma con numerosi elementi di design in comune con le ultime produzioni del costruttore americano.

La piattaforma sarà la STLA Small o la Smart car. I motori come detto saranno elettrici ma anche ibridi. Non sappiamo se ci sarà spazio per il benzina. Questo e altri dettagli però potrebbero emergere già nel corso dei prossimi mesi dopo che il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico il prossimo 21 maggio. Li capiremo cosa aspettarci sul serio dal ritorno di questo modello.