Una nuova Alfa Romeo Giulietta di Leapmotor sarebbe un bene o un male?

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere l’indiscrezione lanciata da Reuters, secondo cui Leapmotor sarebbe in trattativa con Stellantis per la produzione di un futuro modello Alfa Romeo da realizzare a Saragozza sulla base della B05. Il pensiero è andato subito a una possibile nuova Alfa Romeo Giulietta, anche perché già lo scorso anno erano emerse voci in questa direzione. Per questo, leggendo la notizia, l’ipotesi di un fondo di verità dietro quelle indiscrezioni è sembrata tutt’altro che campata in aria.

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Una nuova Alfa Romeo Giulietta di Leapmotor? Agli alfisti è preso un colpo ma non tutti la vedono nera

L’idea di una nuova Alfa Romeo Giulietta su base Leapmotor ha inevitabilmente acceso il dibattito tra gli appassionati del Biscione e non solo. Per molti, infatti, resta difficile immaginare un marchio simbolico come Alfa Romeo legato così da vicino a una casa cinese. Altri, invece, guardano soprattutto al risultato finale: riportare sul mercato un nome storico e molto amato potrebbe comunque rappresentare un’opportunità importante, a patto che identità, stile e dinamica di guida restino davvero da Alfa Romeo.

In fondo, il vero punto non è tanto capire da dove arriverebbe la base tecnica, quanto chiedersi che tipo di auto verrebbe fuori da un’operazione del genere. Se Alfa Romeo riuscisse a prendere una piattaforma condivisa e trasformarla in una vettura con un design davvero personale, una dinamica di guida curata e un’identità forte, allora il progetto potrebbe avere un senso anche per i più scettici.

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Se invece il risultato finale dovesse sembrare solo una cinese ricarrozzata con stemma del Biscione, il rischio sarebbe enorme, soprattutto per un nome pesante come Giulietta. Per questo motivo la questione divide così tanto. Da una parte c’è chi vuole solo rivedere una compatta Alfa sul mercato, dall’altra chi teme un’operazione poco coerente con la storia del marchio. La verità, probabilmente, sta nel mezzo: tutto dipenderà da come Stellantis e Alfa Romeo decideranno di giocarsi questa partita. Al momento comunque non vi sono notizie certe ma solo voci anche se da fonte autorevole come Reuters. Vedremo nei prossimi mesi cosa c’è di vero sulla presunta collaborazione tra il Biscione e Leapmotor e soprattutto se davvero si tratta di una nuova Alfa Romeo Giulietta o è solo una suggestione.