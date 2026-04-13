Stellantis: importanti investimenti per lo stabilimento di Sochaux

È sicuramente cambiata la situazione presso lo stabilimento Stellantis di Sochaux, in Francia, rispetto a quanto espresso circa 16 anni fa quando PSA lottava contro lo spettro di un possibile fallimento. Oggi lo stabilimento della Franca Contea è infatti al top fra i siti produttivi del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, ovvero “il migliore in termini di qualità” secondo le analisi di soddisfazione dei clienti. Secondo quanto espresso da Manuel Gentile, che è direttore del sito produttivo francese di casa Stellantis, lo stabilimento è anche quello “con la migliore produzione” rispetto agli altri stabilimenti del Gruppo presenti in Europa.

Advertisement

Un cambiamento di questo tipo in poco più di un decennio è stato possibile in accordo col piano noto come “Sochaux 2022”. In quel contesto lo stabilimento ricevette investimenti per 200 milioni di euro utili alla trasformazione dei principali reparti. Un processo comunque già avviato nel 2019, quando il reparto di stampaggio venne dotato di una nuova linea versatile e flessibile per aumentarne la competitività, consentendo la produzione di fino a quattro pezzi in un’unica fase di pressatura. Anche il reparto di assemblaggio della carrozzeria venne completamente rinnovato, con un investimento pari a 130 milioni di euro. L’obiettivo era, in particolare, quello di consolidare la superficie totale del sito per ridurre i costi. Il risultato: una riduzione della superficie della metà.

Eppure, allo stesso tempo, i processi produttivi precedentemente esternalizzati sono stati “riportati internamente, come l’assemblaggio del cruscotto, del rivestimento del tetto, dei cofani del bagagliaio e delle finiture”, ha aggiunto Manuel Gentile durante un recente incontro con la stampa francese. Ciò in accordo con una importante riduzione dei costi complessivi destinati alla produzione. Ulteriori risparmi sono emersi in accordo con la manutenzione dello stabilimento che ora avviene internamente.

Advertisement

Presso lo stabilimento Stellantis di Sochaux il reparto di verniciatura è oggi in piena ristrutturazione

Se già 8 milioni di euro sono stati investiti da Stellantis per il miglioramento della logistica, puntando su un flusso più snello che riduce le percorrenze degli elementi all’interno dello stabilimento di Sochaux, il reparto di verniciatura risulta oggi in piena fase di ristrutturazione. Tali interventi legati al reparto dedicato alla verniciatura dei veicoli prevedono investimenti nell’ordine dei 120 milioni di euro, oltre a una nuova collocazione fra i reparti di scocca e assemblaggio per ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro esulando dall’edificio separato dedicato a questo compito previsto in precedenza.

Il nuovo reparto dovrebbe avviare le operazioni a partire dal prossimo mese di giugno, con la piena operabilità prevista entro la fine del 2026. In questo modo Stellantis conta di ridurre i processi di verniciatura da 12 a 7 con una sola cabina di verniciatura anziché due. Ciò si traduce anche in un consumo d’acqua ridotto del 50% e di quello energetico del 30%; basti pensare che il reparto di verniciatura costituisce fra il 70% e l’80% del consumo energetico di uno stabilimento dedito alla produzione di veicoli. Allo stesso tempo il nuovo metodo prevede anche un approccio differente alla verniciatura, con la fase di cottura che non avviene dopo ogni fase intermedia ma in un’unica soluzione finale. È stata pure migliorata la capacità di automazione e il rilevamento dei guasti.

Advertisement

Lo stabilimento Stellantis di Sochaux, dove vengono prodotte le Peugeot 3008 e 5008 ha comunque, nel tempo, visto la sua forza lavoro ridursi a 5.400 dipendenti a tempo indeterminato e 1.050 lavoratori temporanei. Oggi a Sochaux, secondo i dati di fine 2025, si producono circa 230.000 unità e il dato dovrebbe essere simile anche quest’anno. Si tratta di un dato in miglioramento rispetto agli ultimi anni, sebbene ben lontano dalle circa 500.000 unità annue dei tempi migliori.