Nuova Alfa Romeo Tonale sarà una belva: il biscione vuole osare

Nei prossimi anni arriverà sul mercato una nuova Alfa Romeo Tonale o comunque una sua erede forse con un nome diverso. Al momento notizie certe di questo modello non ve ne sono ma solo voci. Una che viene ripetuta con insistenza da diverso tempo è che la vettura sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium come quinto modello per lo stabilimento. Francamente non sappiamo quanto ci sia di vero in questa voce ma una cosa l’abbiamo sicuramente capita a proposito di questo atteso modello.

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Cambio di paradigma con la nuova Alfa Romeo Tonale che sarà più cattiva e sportiva al massimo

La nuova Alfa Romeo Tonale o come si chiamerà, a prescindere che venga prodotta a Melfi o in un altro stabilimento di Stellantis, sarà un modello molto diverso da quello attuale. E non ci riferiamo solo ed esclusivamente al fatto che dovrebbe aumentare di dimensioni superando quota 4,60 metri di lunghezza. Infatti il Biscione non ha digerito alcune critiche che hanno accompagnato il debutto di questo SUV sul mercato. Ricorderete tutti quanti hanno affermato che questa non era una vera Alfa Romeo e che non aveva le caratteristiche giuste etc.

La mancanza di una versione Quadrifoglio ha ovviamente fatto il resto. Anche una polemica partita dai Carabinieri secondo cui il modello era poco adatto per le loro attività hanno finito per contribuire alle voci secondo cui questo SUV non fosse all’altezza di quello che è il DNA di Alfa Romeo. Ovviamente alcune di queste critiche sono esagerate e riteniamo che il Tonale attuale abbia comunque il suo perchè sebbene qualche pecca in effetti non possiamo ignorarla. Con l’aggiornamento dei mesi scorsi la situazione è sicuramente migliorata.

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Del resto, per Alfa Romeo il futuro di questo modello sarà importante anche sul piano dell’immagine. Non si tratterà soltanto di proporre un nuovo SUV, ma di dimostrare come il marchio intenda evolvere senza perdere i suoi riferimenti storici. Proprio per questo la futura Tonale, o la sua erede, potrebbe diventare un modello chiave per capire in quale direzione il Biscione vorrà davvero andare nei prossimi anni.

Alfa Romeo però ci tiene alla sua immagine e dunque con la nuova Alfa Romeo Tonale in arrivo nei prossimi anni medita vendetta. Con la futura generazione o quantomeno con la sua erede si cercherà di portare il modello verso un’altra direzione. Si punterà a realizzare un SUV super sportivo, una vera e propria belva da strada in cui il piacere di guida tipico di un’Alfa si intersecherà con prestazioni di ottimo livello. E ovviamente non mancherà questa volta la versione top di gamma Quadrifoglio che ancora una volta dovrebbe essere termica. Insomma sarà il modo di dimostrare che ancora oggi Alfa Romeo è perfettamente in grado di realizzare vetture capaci di far sognare e far innamorare generazioni di automobilisti.