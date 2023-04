Ferrari Purosangue e Vision GT ottengono il Red Dot: Best of the Best 2023

Ferrari fa incetta di premi ai Red Dot Awards 2023. La casa di Maranello si è aggiudicata due trofei di primo livello con le sue auto, in classi diverse. Non era mai successo nelle precedenti edizioni dell’importantissimo premio. La Ferrari Purosangue si è imposta nella categoria Product Design, dove ha guadagnato il “Red Dot: Best of the Best”. Stesso riconoscimento, nella categoria Innovative Products”, è andato alla Ferrari Vision Gran Turismo.

Fa un certo effetto notare che destinatarie dei premi siano state due auto insolite del “cavallino rampante”. Purosangue è la prima vettura a quattro porte del marchio emiliano (fatta eccezione per la concept car Pinin in esemplare unico) ed è anche la prima ad abitacolo rialzato (o SUV che dir si voglia, ma a Maranello potrebbero arrabbiarsi per questo appellativo). Vision è invece una Gran Turismo futuristica progettata specificamente per l’arena virtuale, che ha preso forma anche in un esemplare reale da esposizione, per lanciare uno sguardo verso orizzonti lontani.

I Red Dot Award, assegnati dall’omonima associazione, sono dei riconoscimenti molto ambiti nel mondo del design industriale. Gli addetti ai lavori li attendono quasi come un Premo Oscar. Questi premi, la cui origine risale al 1955, puntano a celebrare l’eccellenza creativa e la carica innovativa dei migliori progettisti. La cerimonia di consegna, per quanto riguarda l’edizione 2023, avrà luogo ad Essen, in Germania, il prossimo 19 giugno.

La scia felice della Ferrari è stata completata dal Red Dot Award conquistato dalla 296 GTS, prima vettura spider di Maranello dotata di motore V6 ibrido plug-in. Davvero incredibile il risultato raccolto dalla casa di Maranello e da Flavio Manzoni, direttore del suo centro stile, che ha firmato i tre modelli del “cavallino rampante” scelti dalla giuria. Dal 2015 ad oggi, Ferrari ha ottenuto 26 Red Dot Award. Un risultato che nessun altro marchio, nei 69 anni di storia del premio, ha saputo eguagliare o anche solo avvicinare.

Il riconoscimento più importante è il Best of the Best, finito negli ultimi anni a modelli come la FXX-K, la 488 GTB, la J50, la Portofino, la Monza SP1, la SF90 Stradale e la Daytona SP3. Ora è stato il turno della Ferrari Purosangue e della Vision Gran Turismo, che allungano ulteriormente la lista. La prima delle due crea un nuovo segmento, lontano dalla tradizione del marchio, ma con uno stile particolarmente elegante e muscolare. Gli esterni atletici e snelli la distinguono dalle ipotetiche concorrenti. La Vision guarda al futuro, con forme plastiche e decise, sviluppate con cura certosina attorno al suo concept aerodinamico, in un quadro di stilistico di forte personalità, che rende l’auto immediatamente riconoscibile.