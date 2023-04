Nuova Fiat 600: avvistata in nuove foto spia in compagnia di un altro SUV

Nuova Fiat 600 dovrebbe essere la prossima novità importante che sarà annunciata dalla casa torinese di Stellantis con il debutto che potrebbe avvenire già nel corso della prossima estate, forse addirittura agli inizi del prossimo mese di luglio. A proposito di questo futuro crossover compatto di Fiat, segnaliamo la presenza di nuove foto spia sul web pubblicate da Walter Vayr e realizzate da Gabetz Spy Unit che mostrano il futuro veicolo di Fiat in versione prototipo camuffato in strada in Italia.

Nuova Fiat 600 avvistata in versione prototipo camuffato in compagnia di un altro misterioso modello

La nuova Fiat 600 sembra in compagnia di un altro SUV camuffato che sembra essere leggermente diverso nello stile dalla vettura di Fiat. Secondo qualcuno si potrebbe trattare del futuro SUV di Alfa Romeo oppure ancora della nuova Renegade ma ovviamente non possiamo escludere che si tratti di tutt’altro modello. Tornando all’auto di Fiat viene confermato uno stile simile a quello di nuova 500 e Fiat 500X. L’auto sembra avere molto in comune anche con il recente Jeep Avenger con cui condividerà la piattaforma CMP e da cui erediterà il motore della versione elettrica con 400 km di autonomia e 156 cavalli di potenza.

La nuova Fiat 600 sarà la prima di due importanti novità che la principale casa automobilistica italiana rivelerà in questo 2023 come confermato dal CEO del marchio Olivier Francois ma anche dal numero uno del gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. La seconda che debutterà nella seconda parte del 2023 dovrebbe essere la nuova Fiat Topolino che tornerò nelle vesti di quadriciclo elettrico in stile Citroen AMI.

Ricordiamo infine che Fiat sempre nel segmento B del mercato oltre alla nuova Fiat 600 ha intenzione di lanciare un secondo modello. Questo che in un primo momento sembrava poter essere una nuova generazione di Fiat Panda dovrebbe invece essere una sorta di erede di Fiat Punto nello stile di una hatchback a 5 porte lunga poco più di 4 metri.