Alfa Romeo B-SUV: giugno 2024 mese di debutto?

Alfa Romeo B-SUV, il cui nome ufficiale sarà svelato entro fine anno, sarà la prima auto elettrica di Alfa Romeo. Questa vettura sarà lanciata il prossimo anno e sarà un crossover compatto gemellato con Jeep Avenger. Questo veicolo mira a dare al marchio italiano un punto d’appoggio in uno dei segmenti emergenti più fortemente contesi del mercato. Originariamente destinata a chiamarsi Brennero, Alfa Romeo B-SUV avrà il compito di attrarre nuovi acquirenti verso il marchio milanese, in particolare famiglie e donne, che punta ad essere visto non solo come un “marchio sportivo” per uomini di mezza età.

Giugno 2024 potrebbe essere il mese giusto per il debutto di Alfa Romeo B-SUV

Questa sarà l’Alfa Romeo più piccola lanciata da quando la supermini Mito è uscita di scena nel 2018. Inoltre è probabile che sia anche la più economica con un prezzo di partenza non superiore ai 30 mila euro. Secondo indiscrezioni provenienti da Autocar, il crossover compatto arriverà a giugno del prossimo anno. Si prevede che utilizzerà la piattaforma CMP e come l’Avenger, offrirà un’autonomia fino a 400 km nella sua versione completamente elettrica. Il modello sarà disponibile anche con motore a benzina mild-hybrid.

Alfa Romeo B-SUV sarà offerto come modello esclusivamente elettrico quando il marchio diventerà solo EV dal 2027. A proposito di questo veicolo, il CEO Jean-Philippe Imparato ha lasciato intendere che potrebbe prendere spunto dalla Giulietta originale. Il primo veicolo elettrico del marchio giocherà un ruolo cruciale nella crescita delle vendite per Alfa Romeo, che deve ancora vedere una ripresa delle vendite europee post-pandemia.

Per la variante elettrica, la potenza dovrebbe essere prelevata dalla stessa batteria da 54 kWh che alimenta la Jeep e inviata alle ruote anteriori tramite un singolo motore elettrico da 156 CV. Molto probabilmente sul futuro Alfa Romeo B-SUV nuove informazioni arriveranno prima di fine anno. Mentre per le prime immagini dovremmo aspettare molto probabilmente la fine del primo trimestre del 2024.