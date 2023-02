Nuova Jeep Renegade: sarà questo il suo design nel 2025?

Una delle novità più attese per quanto riguarda Jeep nel corso dei prossimi anni è sicuramente la nuova Jeep Renegade. Questo modello infatti è stato confermato per una seconda generazione che a quanto pare potrebbe arrivare nel corso del 2025. La nuova generazione del SUV sarà abbastanza diversa da quella attuale. L’obiettivo di Jeep sarà quello di differenziare maggiormente il suo famoso modello dalla Jeep Avenger che come sappiamo è la nuova entry level della gamma della casa automobilistica americana.

Ecco una nuova ipotesi su come sarà la nuova Jeep Renegade

Per differenziare maggiormente questi due veicoli, si dice che la nuova Jeep Renegade aumenterà di dimensioni e accentuerà il suo spirito off road. Per quanto riguarda le dimensioni si vocifera che il modello possa spingersi fino a 4,3 m di lunghezza. La piattaforma sarà la STLA Small. Molto probabilmente il SUV arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento. Probabile che vi saranno diverse varianti che differiranno in base ai cavalli e all’autonomia.

La nuova Jeep Renegade non sarà più prodotta in Italia a Melfi come avviene con il modello attuale. Infatti Stellantis per la sua fabbrica italiana ha altri programmi. A Melfi nei prossimi anni sarà costruita una nuova super linea che ospiterà 4 nuove auto elettriche tra cui due di DS Automobiles, il nuovo crossover di Lancia e la nuova Opel Manta. La nuova Renegade potrebbe dunque essere spostata in Spagna o in un altro paese. Al momento non è ancora chiaro ma sembra abbastanza probabile che entro fine anno capiremo quando e dove la nuova auto sarà realizzata.

A proposito della nuova Jeep Renegade, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore sul web è apparso un nuovo render che prova ad ipotizzare come sarà questo veicolo quando finalmente farà il suo debutto ufficiale. Si tratta di una creazione del designer e artista digitale Kleber Silva che immagina così questo futuro SUV che di certo continuerà ad avere un ruolo importante nella gamma della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis. Nei prossimi mesi sono attese importanti novità su questo veicolo.