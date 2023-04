Alfa Romeo: +105% nel primo trimestre 2023 in Belgio

Nel mese di marzo è proseguito in Belgio per Alfa Romeo il trend rialzista dei primi due mesi dell’anno. Il marchio del Biscione il mese scorso ha registrato una crescita del 134% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Di conseguenza, i risultati delle immatricolazioni per il primo trimestre del 2023 sono raddoppiati rispetto al primo trimestre del 2022. Milosz Tomanek, amministratore delegato di Alfa Romeo Belux, ha dichiarato: “Possiamo solo essere felici di questo primo trimestre. L’obiettivo di raddoppiare la nostra performance mese dopo mese rispetto allo scorso anno è stato raggiunto in termini di vendite, immatricolazioni e quote di mercato. Il SUV Tonale porta principalmente i risultati sperati, ma anche la riscoperta di Giulia e di Stelvio da parte dei nostri clienti. Questi modelli sono stati appena rinnovati e convincono i clienti ogni mese con le loro eccellenti prestazioni di guida. »

Anche in Belgio Alfa Romeo raddoppia le sue immatricolazioni grazie a Tonale

Il Tonale, il primo SUV di segmento C elettrificato del marchio, gioca un ruolo più che importante in questo successo. Analizzando le cifre un po’ più precisamente, possiamo solo vedere l’importanza della tecnologia ibrida plug-in, dal momento che le vendite della Tonale Plug-in Hybrid Q4 sono aumentate del 55% rispetto al Q4 del 2022. La versione Plug-in Hybrid Q4 è uno dei più grandi successi nella storia del marchio, poiché si colloca nella Top 3 europea in termini di volume di ordini.

È indubbio che la Tonale Plug-in Hybrid Q4 sia soprattutto quella che più onora il DNA sportivo di Alfa Romeo. Un DNA che viene reinventato per il futuro. La Tonale Plug-in Hybrid Q4 emette solo 26 g di CO2/km, ha un’autonomia elettrica di oltre 80 km in ambito urbano e un’autonomia totale di 600 km. Infatti, la batteria agli ioni di litio da 306 volt e 15,5 kWh si ricarica completamente in meno di 2,5 ore grazie al caricabatterie di bordo da 7,4 kW. L’auto è equipaggiata con un motore turbo a 4 cilindri da 1,3 litri da 180 CV che trasmette la sua potenza alle ruote anteriori, mentre un motore elettrico da 90 kW aziona l’asse posteriore. 280 CV complessivi distribuiti sulle quattro ruote, fanno del Tonale un SUV compatto sportivo,

Accanto al nuovo Tonale, ovviamente un ruolo importante in questa crescita delle vendite lo stanno avendo anche gli importanti aggiornamenti di cui hanno goduto i modelli più dinamici e appassionati nelle rispettive categorie: Giulia e Stelvio.

Dunque per la casa automobilistica del Biscione dopo gli ottimi risultati registrati in Italia, Portogallo, Spagna e Germania arrivano buone notizie anche dal Belgio. Si spera naturalmente che le cose possano continuare così ancora a lungo. Ricordiamo che il Biscione nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli che dovrebbero fornire un grosso contributo alla ulteriore crescita del marchio che mira a trasformarsi in una sorta di brand premium globale.