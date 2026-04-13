DS Automobiles all’Open d’Italia 2026 come title sponsor

DS Automobiles si lega al più prestigioso evento golfistico del Belpaese, come title sponsor dell’83° Open d’Italia. Così il marchio automobilistico francese rafforza la sua presenza in quella disciplina sportiva. La nuova liaison entrerà nel vivo dal 25 al 28 giugno 2026, presso il “Circolo del Golf Torino – La Mandria”, dove i grandi specialisti si confronteranno sul green.

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Non è nuova la collaborazione del marchio transalpino della galassia Stellantis con il mondo del golf. Dallo scorso anno, infatti, DS Automobiles è partner del FedEx Open di Francia e della Federazione Francese di Golf. Ora il legame si consolida, nel nostro paese, col supporto dato all’Open d’Italia 2026. La connessione con lo sport dell’eleganza viene rafforzata ulteriormente dalla scelta del campione Antoine Rozner come brand ambassador della casa automobilistica francese.

Quella in programma fra qualche settimana al “Circolo Golf Torino – La Mandria” è una delle più rinomate competizioni internazionali. La scelta di puntare a una relazione con l’evento piemontese è il frutto del desiderio di DS Automobiles di connettersi meglio ad uno sport che interpreta in modo naturale e autentico i valori di eccellenza, precisione ed eleganza tipici del marchio.

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Come già scritto, all’Open d’Italia, giunto alla 83ª edizione, saranno presenti i più autorevoli protagonisti del panorama golfistico internazionale. Nella città sabauda, il costruttore transalpino darà vita a un articolato programma di eventi e attivazioni sotto le note della raffinatezza, per una connessione naturale coi suoi valori filosofici. Il tutto con il vantaggio di entrare in relazione con un pubblico selezionato, amante di uno stile di vita gratificante.

La partnership di DS Automobiles con l’appuntamento golfistico italiano, rientra in quella che il direttore marketing e comunicazione Bastien Schupp definisce una strategia globale imperniata su tre pilastri: visibilità internazionale, radicamento territoriale ed esperienze esclusive.

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Antoine Rozner è onorato del ruolo di nuovo brand ambassador: “Questa partnership è nata in modo naturale attorno a valori che ci accomunano”. Non parliamo di un giocatore qualunque, ma di uno dei più talentuosi golfisti francesi in grado di esprimersi con continuità ai massimi livelli. Vincitore nel Dubai Championship nel 2020, del Commercial Bank Qatar Masters nel 2021 (grazie a un putt decisivo di oltre 18 metri!) e dell’AfrAsia Bank Mauritius Open nel 2022, Antoine incarna in modo esemplare i valori di eccellenza, performance, precisione e controllo. Anche questi connessi allo spirito e all’essenza di DS Automobiles.

Fonte | Stellantis