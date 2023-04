Maserati MC20 GT2: avvistata in pista a Monza

In un video pubblicato sul web nelle scorse ore si vede una Maserati MC20 GT2 da corsa in pista a Monza. Il filmato ci permette di dare una prima occhiata all’aspetto di questo modello e di ascoltare il suono della vettura speciale di Maserati. Svelata lo scorso mese di marzo, questa auto condivide la stessa carrozzeria e motore della MC20 omologata per la strada. Si tratta, in altre parole, di un veicolo con telaio in fibra di carbonio e motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri di cilindrata.

In un video avvistata Maserati MC20 GT2 mentre corre in pista a Monza

Nella versione stradale, il modello eroga 630 CV e 729 Nm di coppia, ma Maserati non ha ancora rivelato le specifiche tecniche del modello da corsa. Dato che la Maserati MC20 GT2 parteciperà al campionato europeo GT2, sarà il regolamento a determinare la potenza e le caratteristiche tecniche del veicolo.

In questa Maserati è stato eliminato il cambio a doppia frizione e al suo posto è stato installato un cambio di serie a sei marce che facilita le cambiate. Anche le sospensioni sono state realizzate esclusivamente per il modello da corsa, così come lo spoiler. L’abitacolo della Maserati MC20 GT2 ha perso tutti i suoi posti, ad eccezione di quello del guidatore, che in realtà è un sedile da corsa, mentre è stato dotato di gabbia di sicurezza e di altre aggiunte necessarie per la sua partecipazione al campionato.

La Maserati MC20 GT2 è stata avvistata dall’utente di YouTube 19Bozzy92, che ha pubblicato il video che vi mostriamo qui sotto sul suo canale. Nel filmato è possibile sentire il motore Nettuno V6 “ruggire” mentre il possente bolide sfreccia sul mitico circuito di Monza, senza limiti di emissioni di gas e di rumorosità. Come si vede nelle immagini, Maserati ha scelto una livrea mimetica tricolore, nei toni del viola, del blu e del bianco.