Dodge Challenger diventa una Charger del ’68 grazie a un body kit

Da poche ore è disponibile un nuovo body kit dedicato alle ultime Dodge Challenger SRT Hellcat che permette di renderle più simili all’iconica Charger classica.

In particolare, eXoMod Concepts ha progettato un kit widebody completo in fibra di carbonio disponibile per le Challenger SRT Hellcat e ci ha dato un piccolo assaggio attraverso un progetto chiamato QuickSilver. Quest’ultimo ha richiesto ben 1500 ore per essere costruito.

Dodge Challenger SRT Hellcat QuickSilver interni

Dodge Challenger: eXoMod Concepts ha realizzato un kit che la riporta nel 1968

Come è possibile vedere anche dalle varie immagini, la moderna muscle car americana somiglia molto alla Charger del 1968. La carrozzeria è stata allargata di 10,16 cm e l’utilizzo della fibra di carbonio ha permesso di ridurre il peso complessivo di 181 kg.

Il vano motore è stato personalizzato da eXoMod Concept, ma sfortunatamente è rimasto l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri originale, che produce ancora 819 CV di potenza ed è abbinato ancora alla trasmissione TorqueFlite a 8 marce.

eXoMod Concepts ha però aggiornato l’impianto frenante con pinze freno Brembo a sei pistoncini e dischi forati da 398 mm. Questi si nascondono dietro a cerchi Forgedline da 20” realizzati su misura che sono larghi 25,4 cm nella parte anteriore e 30,48 cm in quella posteriore e sono abbinati a pneumatici Nitto NT555.

La eXoMod QuickSilver fa parte della serie C68 Carbon dell’azienda, di cui prevede di costruire solo 10 esemplari. Rick Katzeff, CEO di eXoMod Concepts, ha commentato questo splendido kit widebody body in fibra di carbonio per la moderna Dodge Challenger, sostenendo che propone il meglio dei due mondi.

La rivale delle Ford Mustang e Chevrolet Camaro

Ricordiamo che la Challenger è stata lanciata per la prima volta nel 1969, come risposta del brand americano a modelli come la Ford Mustang e la Chevrolet Camaro, entrambi molto popolari nel mercato delle muscle car dell’epoca.

La prima generazione, prodotta tra il 1969 e il 1974, ha proposto un design aggressivo e delle linee squadrate, tipiche delle muscle car americane. Era disponibile in diversi allestimenti e motorizzazioni, tra cui alcuni potenti Hemi V8, che le hanno garantito prestazioni eccezionali e un posto importante nella storia delle auto sportive costruite in America.

Dopo un lungo periodo di assenza, la Challenger è stata reintrodotta nel mercato nel 2008, come parte della nuova ondata di muscle car. La terza generazione, tuttora in produzione, presenta un design retro ispirato al primo modello, ma con tecnologie e caratteristiche moderne.

I motori disponibili per la Dodge Challenger sono molteplici e comprendono il Pentastar V6, l’Hemi 392 e il V8 Hellcat sovralimentato da 6.2 litri. Quest’ultimo, in particolare, è in grado di erogare oltre 800 CV, posizionando la Challenger tra le auto più potenti sul mercato.

Oltre alle performance, questa vettura si distingue anche per il comfort di guida e gli interni spaziosi, non comuni nelle sportive di questo segmento. In aggiunta, propone diverse opzioni di personalizzazione che permettono agli acquirenti di scegliere tra diverse combinazioni di colori e accessori.