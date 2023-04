Jeep rimane in testa nel segmento dei SUV in Brasile

Jeep ha chiuso marzo in prima linea nel mercato dei SUV in Brasile con 14.224 unità vendute e una quota del 21% nel segmento, il miglior risultato mensile per il marchio da dicembre 2020.

Considerando i primi tre mesi del 2023, la casa automobilistica americana è rimasta leader anche tra i SUV, con una quota del 19,6% e 31.770 unità immatricolate. Inoltre, ha chiuso l’anno come il sesto marchio più venduto nel paese, considerando tutti i segmenti.

Jeep Commander

Jeep: 14.224 auto vendute a marzo 2023 nel mercato brasiliano

Leader assoluta tra i SUV di medie dimensioni, la Jeep Compass ha battuto il suo record storico di vendite mensili a marzo, con 6987 esemplari consegnati e un impressionante 48,1% di quota tra i C-SUV.

I dati di marzo della Compass, sommati alle performance del primo bimestre del 2023, la confermano come SUV più venduto in Brasile, considerando tutte le categorie. Questo modello conta già 15.556 unità vendute, una quota del 45,5% tra i C-SUV e un posto garantito nella classifica dei cinque veicoli più venduti nel mercato brasiliano dell’anno.

Il Jeep Commander mantiene anche la leadership tra i D-SUV. Con 2521 veicoli venduti a marzo, il modello rimane imbattibile nella sua categoria. Considerando i primi tre mesi del 2023, il Commander è stato già venduto 5386 volte, garantendo una quota del 32,6% nella categoria.

A marzo, il Jeep Renegade ha collezionato 4674 esemplari venduti, posizionandosi nella top 5 del popolare segmento B-SUV. Nel risultato cumulato dell’anno, il modello conta già 10.741 unità vendute, contribuendo – insieme a Wrangler e Gladiator – alla leadership di Jeep tra i SUV a marzo e nel primo trimestre del 2023.

Jeep Renegade

Le dichiarazioni di Everton Kurdejak

Everton Kurdejak, Senior Vice President of Commercial Operations di Jeep Brasile, ha detto che è stato un primo trimestre speciale per Jeep. La Compass ha battuto il suo record di vendite mensili e ha persino vinto la posizione di SUV più venduto nel paese per l’anno. Questo dimostra tutta la forza e la qualità di questo incredibile modello, che è stato un successo di vendite sin dal suo lancio avvenuto in Brasile.

La casa americana rimane leader tra i SUV nel paese grazie a una gamma con tanta tecnologia, sicurezza e capacità off-road, caratteristiche che solo Jeep può offrire. Continuerà con il suo lavoro serio e in linea con la sua rete di concessionarie per garantire sempre la completa soddisfazione dei suoi clienti.