Jeep Wrangler 2024 è stato svelato: più tecnologia e due nuove versioni

Jeep Wrangler 2024 è stata svelata oggi al Salone dell’auto di New York. Il modello ha ricevuto un buon aggiornamento tecnologico. Inoltre, due nuove versioni si uniranno ai ranghi, inclusa una versione 4xe (ibrida plug-in) più economica. Mentre l’ultimo refresh degli interni risale al 2018, con l’arrivo della nuova generazione in quel periodo, il model year 2024 segnerà l’evoluzione di questa plancia. Pur mantenendo le stesse basi in termini di design, il vecchio schermo da 8,4 pollici lascia ora il posto a un nuovo schermo da 12,3 pollici di serie. Quest’ultimo sarà equipaggiato con l’ultimo sistema di infotainment del produttore, l’Uconnect 5.

Jeep Wrangler 2024: più tecnologia e due nuove versioni per l’iconico modello della casa americana che ha debuttato oggi

Essendo cinque volte più potente del suo predecessore, aggiunge l’assistente vocale Alexa così come Apple Car Play wireless e Android Auto. Inoltre, sarà anche possibile aggiornare da remoto il sistema del veicolo, così come la navigazione powered by TOMTOM. Tramite questa schermata è inoltre possibile controllare una serie di altre funzioni del veicolo. Jeep Wrangler 2024 segnerà anche l’aggiunta di due nuovi modelli alla gamma Jeep Wrangler. Innanzitutto, per coloro che non hanno trovato la versione Rubicon abbastanza avventurosa, il produttore ha deciso di lanciare il Rubicon X. Questa è una versione che apporta alcune modifiche al normale Rubicon e gli consente di aumentare le sue capacità oltre la strada: pneumatici da 35 pollici di serie con il modello con cambio automatico, in particolare l’integrazione di una telecamera off-road e paraurti in acciaio.

La seconda versione ad arrivare nella gamma di Jeep Wrangler 2024 è la versione Sport S per il modello ibrido plug-in 4xe. Senza aver svelato il suo prezzo, però, il produttore afferma che sarà il modello più conveniente della gamma Wrangler 4xe. Ciò amplia quindi la scelta a 6 versioni nella gamma Wrangler 4xe. Oltre all’aggiunta di queste due versioni, anche il modello Willys si rinnova, ma con molte modifiche. Le sue capacità sono migliorate grazie a pneumatici più grandi, una maggiore altezza da terra, una migliore spaziatura nei parafanghi che consente una migliore corsa e una migliore trazione rispetto al suo predecessore.

Una delle caratteristiche iconiche della Jeep Wrangler è senza dubbio la sua griglia a 7 feritoie, al centro tra i 2 fari rotondi. Tuttavia, gli osservatori attenti noteranno che si tratta di una griglia completamente nuova. Infatti, lo spazio chiuso tra ogni feritoia ora lascia il posto a uno spazio aperto, consentendo così una maggiore presa d’aria al motore. Questa è la stessa griglia originariamente introdotta sulla Jeep Wrangler Rubicon del 20° anniversario del 2023. Inoltre, per la prima volta, l’antenna a forma di albero viene sostituita da un modello più invisibile integrato direttamente nel parabrezza.

Tra le altre caratteristiche che verranno aggiunte alla Jeep Wrangler 2024, si segnala un assale posteriore più robusto che consentirà una capacità di traino di 2.268 chili per il modello Rubicon 4 porte. Inoltre, è ora possibile equipaggiare il veicolo con un verricello opzionale del marchio Warn, con una capacità di 3.629 chili. Infine le versioni 4xe offrono il “Jeep 4xe Power Box”. Questa è una caratteristica che include 4 prese da 120 volt con una potenza totale di 30 ampere, consentendo alla batteria del sistema ibrido di alimentare vari dispositivi elettrici.