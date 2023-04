Alfa Romeo chiude il primo trimestre 2023 con numeri impressionanti in Portogallo

Alfa Romeo ha registrato un’impressionante crescita delle vendite in Portogallo nel primo trimestre del 2023, con un aumento del 400 per cento del numero di immatricolazioni. Tale impresa merita ancora più attenzione se si considera la crescita del 44 per cento del mercato premium, classifica in cui Alfa Romeo occupa attualmente la nona posizione. La nuova Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV elettrificato che ha avviato la metamorfosi del Marchio e rappresenta una tappa fondamentale nella sua strategia “da zero a zero”, è stata in gran parte responsabile di questa crescita, rappresentando il 92 per cento delle immatricolazioni.

Simbolo della metamorfosi Alfa Romeo, la gamma del nuovo Tonale si è recentemente rafforzata con l’introduzione della motorizzazione ibrida Q4 Plug-In, responsabile del 40 per cento delle unità vendute. Equipaggiato con un motore a benzina turbocompresso MultiAir da 1,3 litri da 180 CV e un motore elettrico da 90 kW, i motori del Tonale Plug-In Q4 si combinano per erogare una potenza totale di 280 CV. La batteria agli ioni di litio da 306 Volt e 15,5 kWh consente un’autonomia elettrica di oltre 80 km nel ciclo urbano e oltre 600 km di autonomia totale.

I modelli Giulia e Stelvio, pilastri dell’attuale gamma Alfa Romeo, nonché del futuro piano di prodotto del marchio, sono stati rinnovati in termini di design e tecnologia e sono pronti anche a posizionarsi come punti di riferimento nei rispettivi segmenti, come del resto hanno fatto sin dal loro lancio, consolidando la continua crescita della casa automobilistica del Biscione. Il marchio milanese dunque cresce un po’ ovunque. Dopo Spagna e Italia arrivano dunque buone notizie anche dal Portogallo per lo storico marchio del Biscione che già da qualche tempo ha avviato la sua riscossa.