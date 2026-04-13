FIAT parte a razzo nel 2026: boom in Europa, Pandina regina e Grande Panda già protagonista

Fiat ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2026 in Europa. Infatti nel primo trimestre del 2026 la casa automobilistica torinese ha registrato una crescita delle immatricolazioni del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo grazie all’immatricolazione di oltre 27 mila vetture in più rispetto al 2025. Si tratta di una vera e propria partenza a razzo con la quota di mercato che dunque è arrivata al 3,4 per cento per effetto di questo boom. Si tratta di un aumento di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025.

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FIAT accelera in tutta Europa con una crescita delle vendite del 25%

A trainare questa partenza sono soprattutto i modelli simbolo del brand. Nel segmento A, FIAT si conferma leader in Europa grazie a Pandina e 500, che insieme hanno superato le 45.000 unità vendute nel trimestre. In Italia, Pandina continua a essere il modello più venduto sul mercato, con oltre 37.000 immatricolazioni dall’inizio dell’anno e una quota del 7,6% sul totale. Sommando anche le 3.700 unità della 500 Hybrid, FIAT arriva a dominare il segmento A delle city car con una quota del 57,6%, consolidando una posizione di assoluto rilievo.

Tra i fattori chiave di questo avvio c’è anche la Grande Panda, che si sta imponendo con rapidità. Nel primo trimestre del 2026 ha già superato le 21.000 unità vendute, mostrando una crescita costante fin dal lancio. In Italia è già salita al terzo posto tra le auto più vendute del trimestre, segnale di un impatto immediato sul mercato. Il modello, inoltre, si prepara a rafforzare ulteriormente la propria presenza con l’arrivo della versione con guida a destra per il Regno Unito e di quella con motore turbo benzina da 100 CV e cambio manuale a 6 marce, che completeranno la gamma accanto alle versioni elettrica e ibrida.

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La Grande Panda ha già ottenuto anche importanti riconoscimenti internazionali, dal premio AUTOBEST CONQUEST 2026 per il design al titolo di miglior rapporto qualità-prezzo assegnato da Top Gear nel Regno Unito, fino al premio “City Car of the Year” in Portogallo. Bene anche Topolino nella micromobilità e FIAT Professional, che in Europa cresce al 7,4% di quota, mentre in Italia conferma la leadership con Ducato e Doblò.