Jeep Wrangler 4xe: ibrida plug-in più venduta negli USA nel 2022

Il gruppo Stellantis nelle scorse ore ha riferito che le vendite annuali di Jeep negli Stati Uniti sono diminuite nel 2022 del 12 per cento rispetto al 2021. Nello stesso comunicato Stellantis tuttavia per la casa automobilistica americana ci sono anche buone notizie. Infatti Stellantis ha messo in evidenza che circa 1 Jeep Wrangler su 4 venduta lo scorso anno negli Stati Uniti era un ibrido plug-in: Jeep Wrangler 4xe. Ciò significa oltre 43 mila modelli Wrangler 4xe vendute nel 2022, con un aumento del 46 per cento rispetto al 2021. In totale le unità elettrificate del fuoristrada di Jeep vendute negli USA lo scorso anno sono state esattamente 10.491.

Nel 2022 in America il PHEV più venduto è stato Jeep Wrangler 4xe

“Abbiamo riscontrato una forte domanda per le nostre offerte PHEV di fronte alle condizioni del mercato del settore che sono cambiate dal 2021 al 2022 “, ha dichiarato Jeff Komor, capo delle vendite negli Stati Uniti di Stellantis. Jeep Wrangler 4xe è stata introdotta nel 2020 per l’anno modello 2021 e abbina un motore a quattro cilindri turbocompresso a due motori elettrici, uno montato sul motore e un altro montato sulla trasmissione, alimentati da un pacco batterie agli ioni di litio da 17 kWh per produrre 380 CV di potenza. L’EPA valuta l’autonomia di guida completamente elettrica della 4xe a 40 km e una valutazione combinata di 20 mpg.

Jeep Wrangler 4xe dunque rappresenta una sorta di grimaldello per Stellantis che nei prossimi anni intende elettrificare la sua gamma di auto anche negli Stati Uniti. Sfruttando la popolarità di questo modello il gruppo automobilistico proverà a lanciare anche altri modelli elettrificati con la speranza di poter conquistare nuove ed importanti quote di mercato in quel che rimane il mercato auto più importante del mondo.

Segnaliamo infine che anche le vendite di Jeep Grand Cherokee 4xe sono andate bene negli USA lo scorso anno. Queste sono state un totale di 5.813. Si tratta dell’11 per cento delle vendite totali di Jeep Grand Cherokee.