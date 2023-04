Ferrari 488 Pista vs Lamborghini Huracan STO vs Porsche 911 GT3: chi vince la drag race?

La Ferrari 488 Pista è ancora oggi un’auto davvero eccezionale, grazie soprattutto al suo motore V8 biturbo in grado di generare ben 720 CV di potenza. In questo articolo vi proponiamo un’interessante drag race condotta da Carwow che vede a confronto proprio la Pista contro una Porsche 911 GT3 e una Lamborghini Huracan STO.

Partendo proprio dalla supercar del cavallino rampante, dispone di un V8 biturbo da 3.9 litri che eroga 720 CV a 8000 g/min e 770 Nm a 3000 g/min. Parliamo di una potenza specifica di 185 CV/litri.

Ferrari 488 Pista: ecco il confronto con le Huracan STO e 911 GT3

Con un peso a secco di soli 1280 kg, la 488 Pista dispone di un cambio F1 a doppia frizione a 7 marce, raggiunge una velocità massima superiore ai 340 km/h e impiega 2,85 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e 7,6 secondi in quello da 0 a 200 km/h. Da notare la presenza anche della trazione posteriore.

La sportiva di lusso rappresenta la versione più estrema e orientata alle prestazioni della 488 GTB, lanciata nel 2015. È stata presentata al pubblico nel 2018 e il suo nome Pista si riferisce proprio all’esperienza del brand di Maranello nelle competizioni automobilistiche, poiché questa versione è stata sviluppata per offrire un’esperienza di guida più vicina a quella delle auto da corsa.

Una delle caratteristiche principali della Ferrari 488 Pista è la sua aerodinamica avanzata, che deriva direttamente dalle esperienze del costruttore modenese in Formula 1 e nel campionato GT. Presenta diversi elementi di design che migliorano il flusso d’aria e la deportanza, come il frontale ridisegnato, un’ala posteriore più grande e un nuovo diffusore. Queste modifiche aiutano a mantenere la vettura salda a terra durante la guida ad alta velocità, offrendo al contempo un’esperienza di guida entusiasmante e coinvolgente.

Le caratteristiche tecniche delle Huracan STO e 911 GT3

Parlando della Huracan STO, viene fornita con un V10 aspirato da 5.2 litri che eroga 640 CV a 8000 g/min e 565 Nm di coppia massima. Offre un rapporto peso/potenza di 2,09 kg/CV, un cambio a doppia frizione LDF a 7 rapporti e la trazione posteriore.

A livello di prestazioni, raggiunge una velocità massima di 310 km/h e impiega 3 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e 9 secondi in quello da 0 a 200 km/h. Da riportare anche il peso a secco di 1339 kg.

Infine, abbiamo la Porsche 911 GT3. Sotto il cofano c’è un sei cilindri boxer da 4 litri con potenza di 510 CV a 9000 g/min e 470 Nm a 6100 g/min. La potenza massima per litro è pari a 127,60. Con un peso a vuoto che arriva fino a 1510 kg, viene proposta sia con cambio manuale che automatico. La velocità massima è pari a 320 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,8 secondi.

Prendendo come riferimento tutte queste caratteristiche, almeno sulla carta, la Ferrari 488 Pista è la vincitrice. Tuttavia, vi consigliamo di guardare la drag race di Carwow tramite questo link per scoprire il risultato finale.