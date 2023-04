Waymo pronta a fermare la sua flotta di Chrysler Pacifica

Waymo, divisione per la guida autonoma di Google, ha annunciato in un post sul blog che ritirerà la sua flotta di minivan Chrysler Pacifica Hybrid come parte di un piano per passare esclusivamente alla batteria elettrica. La flotta dell’azienda di veicoli elettrici Jaguar I-Pace modificati continuerà le operazioni insieme a un nuovo robotaxi autonomo completamente elettrico sviluppato nell’ambito di una partnership con Zeekr, un marchio di proprietà della casa automobilistica cinese Geely.

Waymo ferma la sua flotta di Chrysler Pacifica autonome

Waymo e Zeekr hanno presentato il prototipo del veicolo per la mobilità alla fine del 2021. Non è stata data alcuna parola su quando entrerà in servizio la versione stradale. Waymo attualmente opera solo nella regione metropolitana di Phoenix in Arizona, ma ha in programma di espandere i servizi a San Francisco e Los Angeles, in California, in futuro. Il ritiro di questi minivan inizierà immediatamente e dovrebbe essere completato nelle prossime settimane.

“Concentrare il nostro servizio su una flotta interamente I-Pace ci aiuta a ottimizzare meglio il nostro supporto tecnico e operativo per essere più efficienti a breve termine mentre prepariamo veicoli futuri come la piattaforma di mobilità Zeekr”, afferma il post. “Il nostro Waymo Driver di quinta generazione basato sull’apprendimento automatico apprende di più con ogni miglio percorso, quindi l’implementazione della nostra flotta I-PACE esistente nella East Valley non farà che migliorare ulteriormente le prestazioni e l’affidabilità del Driver mentre continuiamo a scalare”.

Waymo afferma che la sua flotta di veicoli elettrici sarà abbinata al 100% di energia rinnovabile per essere un servizio di ride-hailing a emissioni zero. Insieme a questi annunci, Waymo ha confermato che si unirà alla White House EV Acceleration Challenge che è stata svelata la scorsa settimana. È un piano dettagliato che prevede l’espansione della flotta di veicoli elettrici, una massiccia espansione delle stazioni di ricarica e l’educazione e il supporto dei consumatori. Dunque con l’addio di Chrysler Pacifica molto probabilmente viene meno l’accordo con Stellantis. Su questo però si attendono conferme ufficiali.