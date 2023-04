Nuova Peugeot 3008: ecco come cambierà il crossover

Nuova Peugeot 3008, terza generazione del popolare modello della casa del Leone dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Abbiamo così raccolto tutte le informazioni che siamo riusciti a trovare per il nuovo SUV, presentandovele insieme a render rivisitati ispirati ai prototipi camuffati. L’attuale 3008 ha debuttato nel 2016, con la sua carrozzeria SUV che rappresenta un significativo allontanamento rispetto al suo predecessore minivan. Il SUV è diventato più attraente con il restyling del 2020 che ha portato le zanne a LED tipiche di Peugeot. Nononostante ciò, con la prossima generazione ci saranno ancora cambiamenti profondi per questo modello.

Ecco come cambierà la nuova Peugeot 3008 con la futura generazione

Il clou del nuovo modello sarà la coda ridisegnata con un portellone posteriore fortemente inclinato che altera le proporzioni e lo aiuta a competere con rivali più premium. La nuova Peugeot 3008 sarà più alta della 408 fastback leggermente più lunga, ma sembrerà sicuramente molto più sportiva del suo predecessore. La nuova forma aiuterà anche a differenziare ulteriormente il 3008 dalla prossima generazione del suo fratello Peugeot 5008. Nella parte anteriore, il nuovo modello dovrebbe ottenere tre zanne a LED che saranno un elemento distintivo per l’intera gamma Peugeot in futuro.

Il profilo presenterà una linea di carattere più semplice e dritta insieme a una linea del tetto più inclinata verso la parte posteriore. Non saremmo sorpresi se Peugeot attenuasse il rivestimento in plastica intorno alla carrozzeria, per rendere il SUV meno avventuroso e più premium. I fanali posteriori a LED più sottili con grafica a tre artigli dovrebbero essere collegati tramite un elemento decorativo di colore scuro, simile ad altri modelli Peugeot. Nuovi design delle ruote e una nuova tavolozza di colori potrebbero ravvivare ancora di più l’aspetto, mentre il trattamento bicolore con tetto e montanti verniciati di nero sarà probabilmente trasferito alla nuova generazione.

La vettura sarà realizzata su piattaforma STLA Medium e sarà la prima in Stellantis ad adottarla. L’auto rispetto al modello attuale avrà dimensioni leggermente maggiori e finalmente nella gamma arriverà la prima versione completamente elettrica che si chiamerà Peugeot e-3008 con autonomia fino a 700 km. La nuova Peugeot 3008 debutterà entro fine anno e l’arrivo sul mercato è previsto per il 2024. Qui vi mostriamo un render realizzato dal sito Carscoops che mostra come il design di questa vettura potrebbe cambiare in futuro.