Fiat Strada Ultra 2024: primo avvistamento della nuova versione

Fiat ha iniziato a testare su strada una nuova versione del suo pick-up Strada con il nome di Fiat Strada Ultra. Nelle scorse ore, i media brasiliani hanno pubblicato le prime foto spia che mostrano un prototipo completamente camuffato.

Secondo quanto riportato, la variante Ultra sarà la principale novità del model year 2024, assieme al nuovo motore turbo flex T200 da 1 litro. Tra l’altro, quest’ultimo sarà offerto anche nelle versioni Volcano e Ranch.

Fiat Strada Ultra 2024 posteriore

Fiat Strada Ultra 2024: un prototipo completamente camuffato svela nuovi dettagli

In base ad alcuni render condivisi dai media brasiliani, le altre versioni del Fiat Strada 2024 avranno soltanto dei piccoli aggiornamenti estetici. In aggiunta, i prototipi delle versioni Volcano e Ranch avevano la stessa griglia frontale e la stessa presa d’aria inferiore dei modelli attuali. La modifica esterna dovrebbe limitarsi solo ai nuovi fari ausiliari e ai nuovi cerchi.

Ritornando al Fiat Strada Ultra 2024, le foto spia indicano che disporrà di una griglia con trama a nido d’ape e dal bordo molto ampio, come visto sul Toro Ultra. Anche la presa d’aria inferiore avrà un rivestimento a nino d’ape. Lateralmente, il muletto disponeva di nuovi cerchi. Esternamente, lo Strada Ultra 2024 dovrebbe adottare finiture scure come il Toro Ultra. Tuttavia, mancherà all’appello l’hard top.

All’interno, la nuova variante disporrà di finiture scure su cielo e montanti e il badge Ultra sul cruscotto. L’unico cambiamento visivo rispetto all’attuale gamma sarà il nuovo sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici. Non è finita qui poiché il nuovo Fiat Strada Ultra dovrebbe ricevere la funzione pilota automatico disponibile come optional con il motore Firefly 1.3 CVT.

Come detto ad inizio articolo, l’allestimento Ultra avrà anche con il nuovo T200 da 1 litro da 125 CV di potenza a 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min con alimentazione a benzina e 130 CV a 5750 g/min e 200 Nm a 1700 g/min con etanolo. Il propulsore sarà abbinato a un cambio CVT con sette marce virtuali.

È stato lanciato per la prima volta nel 1996

Ricordiamo che il Fiat Strada si è evoluto nel tempo attraverso diverse generazioni e varianti da quando è stato lanciato per la prima volta nel 1996. È conosciuto principalmente per versatilità, affidabilità e praticità nell’uso quotidiano.

Si basa sulla piattaforma dell’iconica Fiat Punto. Nel corso degli anni, il design e le caratteristiche tecniche dello Strada sono state aggiornate per adattarsi alle esigenze del mercato e alle normative in materia di sicurezza ed emissioni.

Uno dei principali punti di forza di questo veicolo è la sua capacità di carico. Essendo un pick-up, è progettato per trasportare merci e attrezzature. Inoltre, il suo design compatto gli consente di essere facilmente guidato su strada, il che lo rende ideale per un uso urbano e in spazi ristretti.

In Sud America viene proposto con diversi motori. In questo modo, i clienti hanno la possibilità di scegliere il tipo di propulsore più adatto alle loro esigenze specifiche, sia in termini di prestazioni che di consumi ed emissioni.

Oltre alle varie motorizzazioni, infine, il Fiat Strada viene offerto anche in diverse configurazioni di cabina, tra cui cabina singola, cabina estesa e cabina doppia.