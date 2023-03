Fiat Strada: grossa riduzione di prezzo in arrivo?

Non è ancora ufficiale, ma il sito brasiliano Autos Segredos ha scoperto che Fiat cambierà i prezzi del suo pickup Fiat Strada e ridurrà gli articoli di serie per alcune versioni. Gli articoli eliminati verranno venduti con opzioni. Le modifiche devono avvenire per le unità immatricolate nel mese di aprile. I prezzi del pick-up più venduto in Brasile saranno ridotti fino a 5 milioni di R$. Questo probabilmente è un tentativo di contrattacare le novità introdotte dalla concorrenza.

Si abbassano i prezzi di Fiat Strada in Brasile

Fiat Strada Endurance Cabine Plus (singola) avrà il suo prezzo ridotto di R$ 2 mila, andando a costare R$ 97.990,00. La versione entry-level guadagnerà anche il pacchetto optional Comfort che aggiunge vetri e serrature elettriche, luce freno, controllo elettrico del tappo del serbatoio, blocco elettrico della benna e allarme per R $ 1.750,00.

Gli allestimenti Freedom con Cabina Plus (singola) e Doppia perderanno i cerchi in lega leggera e il sensore di parcheggio posteriore di serie. Gli articoli saranno venduti tramite il pacchetto opzionale Design Tech per un extra di R $ 2.100,00. I prezzi saranno ridotti di R$ 2mila per Fiat Strada Freedom Cabine Plus, che costerà R$ 103.990,00, Freedom Double Cabin avrà il suo prezzo ridotto di R$ 3mila, partendo R$ 108.990,00.

La Strada Volcano Double Cab non sarà più equipaggiata di serie con sedili rivestiti in pelle, climatizzatore digitale automatico, telecamera posteriore per la retromarcia e caricabatterie Wireless Charge. Come con Freedom, gli articoli saranno offerti come pacchetti opzionali.

Per il Volcano Manual, il Volcano Plus Pack aggiungerà una telecamera per la retromarcia, sedili rivestiti in pelle, aria condizionata digitale automatica e un caricabatterie wireless per BRL 3.500,00. Per quanto riguarda l’opzione automatica, il pacchetto Volcano Plus aggiunge una telecamera per la retromarcia con ulteriori R $ 3.000, sedili rivestiti in pelle, aria condizionata digitale e bracciolo centrale.

D’altra parte, le versioni Volcano Manual e CVT avranno i loro prezzi ridotti di R $ 5 mila. La Fiat Strada Volcano Manual costerà R$ 110.990,00 e la CVT avrà un prezzo suggerito di R$ 117.990,00, ricordando che le modifiche dovrebbero avvenire solo ad aprile. La Fiat Strada Ranch CVT non subirà modifiche all’elenco degli articoli standard, ma il suo prezzo sarà ridotto di R$ 2 mila, quindi costerà R$ 125.990,00. Ricordiamo che il pickup di Fiat è da tempo il modello più venduto in Brasile.