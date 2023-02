L’Alfa Romeo Spider Duetto Hybrid è in vendita

L’Alfa Romeo Spider Duetto Hybrid, one-off a firma Garage Italia nata partendo da un esemplare del 1991, è in vendita. Del modello ci eravamo già occupati per la presentazione alla Milano Fashion Week 2022. Ora torniamo sul tema, perché si è aperta l’opzione di acquisto per chi cercasse un mezzo del genere. L’atelier milanese, voluto a suo tempo da Lapo Elkann, non è nuovo a proposte fuori dagli schemi.

Questa creatura del “biscione” appartiene alla specie, ma visivamente non è eccessiva, anche se le modifiche allo stile iniziale, per quanto marginali, vengono subito percepite dagli occhi degli appassionati. La maggior parte degli interventi, però, hanno preso forma sottopelle. L’Alfa Romeo Spider in esame appartiene alla quarta serie della gloriosa Duetto.

Qui la moda green si è fatta sentire, perché il motore a scoppio da 2.0 litri di cilindrata, che eroga 122 cavalli di potenza massima e 166 Nm di coppia, è stato affiancato da un’unità elettrica. Il processo di ibridizzazione ha preso forma con l’innesto di un KERS by Newton, che recupera e riutilizza l’energia cinetica sviluppata in frenata, per dare un supplemento di energia al cuore termico in fase di accelerazione. Si tratta di una modifica impattante, che getta nello sconforto gli appassionati più tradizionalisti, legati in modo ferreo alla visione più romantica ed emotiva delle auto.

Un’Alfa Romeo Spider fuori dagli schemi

Foto Garage Italia

Frutto di un restauro integrale, ma non conservativo, questa vettura è ora in vendita sul marketplace di Garage Italia. La carrozzeria, come dicevamo, non è rimasta immune dalla ventata rinnovatrice, ed è stata alleggerita e ribattuta. Pochi i cambiamenti estetici, ma non sfuggono certo ai cultori del “biscione“, che li notano al primo sguardo. Pure dentro questa mild hybrid di matrice storica si è dovuta piegare al vento del cambiamento, nell’ambito di collaborazioni con marchi di primo livello della scuola Made in Italy.

I sedili e i dettagli principali dell’abitacolo sono stati rivestiti in pelle Poltrona Frau. Anche il sistema audio è stato progettato ad hoc, ma la gamma degli interventi è a più ampio raggio. Si nota la modanatura in legno che abbraccia la panca posteriore. Il prezzo richiesto per questa Alfa Romeo Spider by Garage Italia è pari a 150 mila euro, IVA esclusa. Non è una somma per tutte le tasche, ma molta gente può permettersi una spesa del genere.

Ragionevole pensare che i puristi orienteranno le loro attenzioni verso altri esemplari, in perfetta sintonia col corpo e con l’anima del tempo. Per loro, anche solo uno specchietto non originale è un oltraggio alla storia. Io faccio parte della loro scuola di pensiero, perché penso che non si possa cambiare la pettinatura alla Gioconda, ma c’è chi vede le cose in modo diverso. Si dice: “Il mondo è bello perché è vario”. Toccare l’arte è però lecito? A voi la risposta.

Foto Garage Italia

Foto | Garage Italia