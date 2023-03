Maserati MC20: test di accelerazione da 0 a 300 km/h per la sportiva

Successore dell’iconica MC12, la Maserati MC20 è stata presentata qualche anno fa e segna il ritorno di Maserati nel segmento delle sportive ad alte prestazioni. Una delle novità più interessanti introdotte da questa vettura è senza dubbio il motore V6 biturbo Nettuno da 3 litri che regala tante emozioni al volante.

Possiamo scoprirle anche grazie a un video pubblicato su YouTube qualche mese fa da AutoTopNL. Questo mostra un test di accelerazione da 0 a 300 km/h su un tratto dell’Autobahn privo di limiti di velocità, oltre a farci ascoltare il sound del propulsore che fuoriesce dai due terminali di scarico circolari presenti sul retro, appena sopra il diffusore. È possibile scoprire maggiori informazioni tramite questo link.

Maserati MC20 tre quarti posteriore

Maserati MC20: la super sportiva è stata messa alla prova sull’Autobahn

Lanciata nel 2020, la Maserati MC20 rappresenta una pietra miliare nella storia del Tridente, segnando il suo ritorno nel mondo delle auto ad alte prestazioni. È caratterizzata da un design moderno e accattivante, che riflette l’eleganza e la tradizione del marchio modenese.

Vanta una silhouette aerodinamica e con linee fluide che le conferiscono un aspetto aggressivo ma al contempo raffinato. Come detto poco fa, una delle sue peculiarità è il Nettuno. Si tratta di un V6 biturbo da 3 litri sviluppato interamente, capace di erogare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima.

Grazie a questo propulsore, la supersportiva è in grado di raggiungere i 100 km/h partendo da 0 in soli 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Il telaio prevede l’uso di materiali leggeri e avanzati

Il telaio della MC20 è costruito utilizzando materiali leggeri e avanzati, come la fibra di carbonio, per garantire un’ottima maneggevolezza e una riduzione del peso. Il risultato è una vettura molto agile e performante, in grado di offrire un’esperienza di guida entusiasmante.

Interessanti anche le sospensioni, che permettono di adattare il comportamento dinamico dell’auto in base alle condizioni della strada e alle preferenze del guidatore. Inoltre, il bolide del Tridente è dotato di un avanzato sistema di controllo elettronico che gestisce tutte le funzioni, assicurando una guida sicura e piacevole.

L’abitacolo della Maserati MC20 è lussuoso e confortevole, con finiture di alta qualità e materiali pregiati. Il design è invece minimalista e funzionale, con un’attenzione particolare alla ergonomia e all’esperienza di guida. Tra le dotazioni abbiamo un sistema di infotainment di ultima generazione, che integra funzionalità di navigazione, intrattenimento e connettività.

In sintesi, la MC20 è un’auto che unisce senza dubbio un design affascinante, delle prestazioni parecchio interessanti e tanta tecnologia avanzata, riflettendo l’essenza del marchio di Stellantis e offrendo un’esperienza di guida di alto livello ai suoi fortunati proprietari.