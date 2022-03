Jeep Wrangler Magneto 2.0: nuovo teaser per l’Easter Safari

Jeep nelle scorse ore ha rilasciato un altro teaser di un nuovo concept che rivelerà all’Easter Jeep Safari di quest’anno. L’evento si terrà a Moab nello Utah dal 9 aprile al 17 aprile prossimi. Quest’ultima novità sembra essere una versione aggiornata del concept Jeep Wrangler Magneto, che è stato mostrato nello stesso evento lo scorso anno. Questo si desume dal fatto che questa vettura che è stata mostrata in questa immagine presenta il numero 2.0 sul cofano.

Nel nuovo teaser per l’Easter Safari Jeep mostra una nuova versione del Wrangler Magneto

Il teaser sembra mostrare un rigonfiamento nel cofano. Sarà interessante vedere quali aggiornamenti includerà Jeep con il concept Magneto 2.0. La concept che ha debuttato lo scorso anno era alimentata da un motore elettrico e da un cambio manuale. La rivelazione di un altro concept Wrangler elettrico significa che probabilmente ci stiamo avvicinando a una versione di produzione del modello in questione.

Del resto lo si era già intuito che nei prossimi anni questa auto avrebbe potuto trovare spazio nella gamma della casa automobilistica americana, che come tutti gli altri marchi del gruppo Stellantis, inevitabilmente elettrificherà la propria gamma nel corso dei prossimi anni.

E’ probabile che questo Magneto rispetto a quello dello scorso anno possa avere alcune caratteristiche innovative. In particolare queste potrebbero riguardare la potenza del motore o la capacità della batteria oppure ancora alcune caratteristiche relative alla guida fuoristrada.

Questo è il sesto teaser che jeep mostra a proposito del Easter Jeep Safari. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno ulteriori novità per l’evento di quest’anno che potrebbe essere uno dei più ricchi di novità in assoluto per la casa americana, per la gioia dei suoi numerosi fan.

