Opel Astra e Grandland GSe: si aprono gli ordini in Italia da 48.050 euro

Le nuove Opel Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe e Grandland GSe sono potenti, dinamiche ed elettrificate. Le versioni top di gamma della best seller compatta e il nuovo Opel Grandland GSe sono i primi modelli della casa automobilistica tedesca a sfoggiare nuovamente la famosa abbreviazione GSe.

In linea con la strategia di elettrificazione di Opel, le tre lettere indicano ora Grand Sport electric, un nuovo marchio di modelli dinamici ed elettrificati proposti dall’azienda. Le avanzate versioni plug-in hybrid offrono tutto quello che i guidatori sportivi possono desiderare: prestazioni al top della categoria, telaio sportivo e trazione elettrica per una guida a zero emissioni locali e design straordinario.

Nuova Opel Astra GSe

Opel Astra e Grandland GSe: i nuovi modelli sportivi sono ora ordinabili in Italia

Le nuove Opel Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe sono dotate di esclusivi cerchi in lega da 18” e del caratteristico paraurti anteriore GSe. All’interno, i sedili ergonomici dedicati fanno sentire il guidatore e il passeggero anteriore completamente integrati.

Completa l’offerta un’ampia gamma di modernissimi sistemi di assistenza alla guida. I clienti italiani possono già ordinare la nuova Opel Astra GSe con queste dotazioni al prezzo di 48.050 euro.

Con una potenza complessiva di 225 CV e una coppia massima di 360 Nm, la nuova Astra GSe si inserisce con forza nel proprio segmento, garantendo partenze rapidissime ai semafori e una velocità massima elevata.

Il gruppo propulsore ibrido plug-in è composto da un motore a quattro cilindri da 1.6 litri da 180 CV e un powertrain elettrico da 110 CV. La versione a cinque porte scatta da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e può raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità 100% elettrica). Grazie a una batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh, l’Opel Astra GSe può percorrere fino a 64 km senza produrre emissioni locali nel ciclo WLTP e con una singola ricarica.

Fino a 300 CV di potenza per il SUV

Il nuovo Opel Grandland GSe dispone, invece, di un motore turbo benzina da 1.6 litri da 200 CV e di due propulsori elettrici (uno per ciascun asse). Il motore elettrico anteriore genera fino a 110 CV mentre quello posteriore fino a 113 CV. Il risultato è una potenza complessiva di ben 300 CV e una coppia massima di 520 Nm.

Il gruppo propulsore ibrido plug-in rende il Grandland GSe un veicolo a trazione integrale elettrica permanente che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo al vertice del segmento. Infatti, scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità full electric). Con una batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh, il SUV plug-in hybrid percorre fino a 63 km a zero emissioni locali nel ciclo WLTP. In Italia, si parte da 55.000 euro.

Le nuove vetture diventeranno punti di riferimento in termini di coinvolgimento del guidatore. Rispetto alle versioni standard, le Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe sono ancora più agili e precisi: sterzo, sospensioni e freni rispondono in modo immediato e diretto a qualsiasi comando del conducente.

Il marchio di Stellantis ha ottenuto una maneggevolezza orientata al conseguimento delle migliori prestazioni equipaggiando la nuova vettura con un telaio dedicato e ribassato di 10 mm. Rispetto alle dirette rivali, le nuove Astra GSe garantiranno maggiore stabilità in curva, in frenata e durante la guida ad alta velocità in autostrada.

La taratura sportiva dello sterzo è specifica per le Grand Sport electric mentre le molle e gli ammortizzatori a olio delle sospensioni anteriori e posteriori sono impostati specificamente per garantire una guida dinamica ma anche viaggi confortevoli.

Gli ammortizzatori sono dotati della tecnologia Koni FSD (Frequency Selective Damping), che offre caratteristiche di ammortizzazione differenti alle alte frequenze e alle basse frequenze. Le impostazioni dell’ESP sono esclusive per i modelli GSe, con una soglia di attivazione più alta per poter guidare in modo ancora più dinamico.

I due modelli si differenziano anche a livello estetico

I tratti stilistici caratteristici dei modelli GSe gli conferiscono un aspetto ancora più deciso. All’esterno, il design dei cerchi in lega da 18” su Opel Astra GSe e da 19” su Opel Grandland GSe, il paraurti anteriore e la fascia dedicati e il logo GSe sul portellone non lasciano alcun dubbio sul carattere sportivo di questa variante.

All’interno, le ambizioni sportive sono evidenziate dai sedili in alcantara con certificazione AGR, che consentono a pilota e copilota di godersi una guida sportiva mentre le loro colonne vertebrali sfruttano tutto il comfort e il sostegno di questi sedili ergonomici.

I sedili sportivi non sono solo un’esclusiva dei modelli GSe, ma confermano la lunga reputazione di Opel in fatto di ergonomia superiore a un prezzo accessibile. Inoltre, il riscaldamento dei sedili e del volante assicura il massimo comfort anche nelle giornate più fredde.

La proposta dei sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia copre l’intera gamma attualmente offerta da Opel su Astra e Grandland. Per esempio, l’Opel Astra GSe dispone del sistema Intelli-Drive 1.0 con allerta incidente e frenata attiva di emergenza, rilevamento pedoni e rilevamento stanchezza, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata e sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, Rear cross traffic alert e allerta angolo cieco laterale e sistema di regolazione automatica della velocità con Start & Stop di serie.

Il sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e la telecamera Intelli-Vision con visione a 360° aiutano il guidatore in fase di manovra. Inoltre, i passeggeri sono connessi in maniera ottimale con Apple CarPlay e Android Auto wireless, con display touch a colori da 10 pollici e quadro strumenti digitale sempre da 10 pollici. Gli smartphone compatibili possono essere facilmente ricaricati in modalità wireless sfruttando l’apposito caricatore presente nel tunnel centrale.