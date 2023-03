Fiat: la seconda parte del 2023 sarà ricca di sorprese e novità

Il 2023 fino ad ora non ha portato grosse novità a Fiat. Le cose però dovrebbero cambiare radicalmente nel corso della seconda metà dell’anno. Infatti la principale casa automobilistica italiana svelerà due modelli molto importanti per il suo futuro: le nuove 600 e Topolino. Al momento non è ancora chiaro in che ordine queste due auto saranno svelate. Molto probabilmente una delle due potrebbe essere rivelata in estate e l’altra in autunno. Al momento sappiamo che molto probabilmente la produzione della nuova 600 a Tychy in Polonia inizierà entro fine anno. Quanto alla Topolino ancora non si sa esattamente quando partirà la sua produzione a Kenitra in Marocco.

Topolino, 600 e non solo: tutte le novità della seconda metà del 2023 per Fiat

Nei giorni scorsi il sito Passione Auto Italiane ha ipotizzato che una di queste due auto potrebbe essere mostrata a luglio forse addirittura il 4 luglio che per Fiat è una data importante in quanto si festeggia l’anniversario della 500. Al momento sembra più probabile possa essere la nuova Topolino la prima delle due auto elettriche a debuttare. Questa sarà una microcar su base della Citroen Ami che si potrà guidare da 14 anni in su.

La nuova 600 invece sarà un crossover compatto su piattaforma CMP che avrà molto in comune con la recente Jeep Avenger. Questa auto arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento e Mild Hybrid. Qyest’ultima dovrebbe essere la versione entry level della gamma.

Queste saranno le principali novità per Fiat nel 2023 ma non le uniche è previsto anche un lieve restyling per qualcuno dei modelli attualmente presenti nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Vedremo dunque cosa emergerà a partire dalle prossime settimane a proposito del futuro imminente della casa torinese di Stellantis