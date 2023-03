Dodge porta anche in Europa la serie speciale Last Call

Ci sono novità importanti a proposito di Dodge. Nelle scorse ore la casa americana che fa parte del gruppo Stellantis ha fatto sapere che la Serie Speciale del Brand americano, nell’ambito dell’omaggio alle sue Charger e Challenger, denominata “Last Call”, arriva anche in Europa. Si tratta di un Progetto in vero stile Dodge che offre agli appassionati l’ultima opportunità di beneficiare della motorizzazione HEMI su Charger e Challenger.

I veicoli della Serie Speciale sono prodotti e commercializzati in edizione limitata: un’opportunità unica per gli appassionati del Marchio di assicurarsi un modello esclusivo e di far parte dell’iconico viaggio generazionale di Last Call. Con sette modelli di muscle car che traggono ispirazione da icone del passato nella gamma, cinque dei quali commercializzati in Europa, il primo è l’esclusivo Dodge Challenger Shakedown, ispirato all’edizione 2016.

Tutti i modelli Charger e Challenger 2023 includono una targa commemorativa sotto il cofano “Last Call” e sono disponibili ciascuno in 14 opzioni di colore esterno, inclusi tre colori storici. Il primo veicolo di questa Special Edition ad essere presentato al pubblico in Europa è stato il Dodge Challenger Shakedown 2023, una versione che rende omaggio al famoso concept model del 2016 mostrato per la prima volta al SEMA Show di Las Vegas quello stesso anno.

La Dodge Challenger Shakedown 2023 è un’autentica edizione limitata per gli appassionati di muscle car. Infatti di questa vettura sono state prodotte solamente mille unità. Di queste unità 500 sono Dodge Challenger Shakedown R/T Scat Pack (in Destroyer Grey) e 500 Challenger Shakedown R/T Scat Pack Widebody (in Pitch Black). I 55 esemplari esclusivi che arrivano in Europa sono tutti Challenger Shakedown R/T Scat Pack Widebody (in Pitch Black). Vedremo quali altre novità arriveranno dalla casa americana di Stellantis a proposito di questo importante debutto.