Abarth: partnership con Puma in un importante mercato

Nel 2022 Abarth è tornata sul mercato brasiliano con il suo primo SUV al mondo, il Pulse Abarth. Ora a marzo, mese del 74° anniversario del marchio, arrivano altre novità: la sua linea di accessori per auto, oltre all’esclusiva collezione AbarthWear. D’ora in poi, le migliaia di fan dell’iconico scorpione potranno letteralmente indossare la maglia del brand.

Abarth annuncia partnership esclusiva con Puma in Brasile

Disponibile presso circa 50 concessionarie Abarth e sul nuovo sito della collezione ( www.abarthwear.com.br ), la linea Wear presenta una varietà di articoli come giacche, felpe, t-shirt, tappi e borracce in acciaio inox. In totale, la collezione conterà circa 50 pezzi. Parte di esse si possono già trovare nei negozi del brand a partire da oggi. Presto, altre novità arriveranno alla rete dei concessionari.

AbarthWear porta anche una partnership esclusiva con Puma. T-shirt, giacche a vento e felpe con cappuccio sono ora disponibili per l’acquisto. Gli articoli possono essere acquistati anche presso i concessionari che vendono Abarth. I colori della collezione sono il rosso, il bianco e il nero, che rimandano alle sfumature del logo del brand. Inoltre lo scorpione è presente praticamente in tutti i pezzi.

Per rendere ancora più emozionante e unica l’esperienza di guida di un’Abarth, il brand propone un portafoglio di 16 accessori esclusivi e originali Mopar disponibili presso i concessionari o sul sito https://servicos.fiat.com.br/customizacao/vitrine.html. I clienti potranno acquistare, ad esempio, un filtro sportivo K&N inbox e un altoparlante quadriassiale premium 6X9″ da 60 W RMS e un subwoofer portatile JBL Bass Pro Go.

Inoltre, per chi vuole rendere ancora più avvelenata e personalizzata la propria auto dello scorpione, sono disponibili anche gli accessori per il look dell’auto. È possibile acquistare adesivi scorpione da incollare sul cofano o sulle fiancate del veicolo, battitacco con disegno in fibra di carbonio con il nome del marchio, tappetino in moquette ricamato o ancora adesivi con il nome Abarth per il tetto o le fiancate. Presto arriveranno nuovi accessori esclusivi.