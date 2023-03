Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs Ford Mustang Shelby GT350: chi vince la drag race?

Un gradino sotto la GTA/GTAm, nella gamma della berlina del Biscione, c’è l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. È presente sul mercato ormai da alcuni anni ed è riuscita a stupire molte persone sin da quando è stata presentata ufficialmente.

Ora, abbiamo la possibilità di vedere in azione un esemplare contro una Ford Mustang Shelby GT350 in una drag race filmata dal noto canale YouTube DragTimes. Vi anticipiamo che entrambe le vetture sono di serie e si differenziano per la presenza di un cambio manuale sulla Mustang e di uno automatico sulla Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio specifiche

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sfida una Ford Mustang Shelby GT350 in una drag race

Partendo dalla berlina del Biscione, sotto il cofano abbiamo un motore V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari in grado di sviluppare 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima tra 2500 e 5000 g/min. Questo propulsore riesce ad offrire una potenza straordinaria e al tempo stesso è ultraleggero in quanto è stato interamente realizzato in alluminio.

È abbinato a un cambio automatico a 8 marce che può essere utilizzato sia tramite la leva sul tunnel centrale oppure sfruttando le palette in alluminio dietro al volante. Secondo quanto affermato dal Biscione, permette un cambio di marcia in soli 150 ms impostando la modalità di guida Race.

Con un peso di 1620 kg, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio raggiunge una velocità massima di 307 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Inoltre, emette 189 g/km di emissioni di CO2 e consuma mediamente 12,2 litri ogni 100 km.

Arrivando alla Ford Mustang Shelby GT350, viene fornita con un V8 sovralimentato da 5.2 litri capace di sviluppare 534 CV di potenza a 7500 g/min e 582 Nm di coppia massima a 4750 g/min. L’esemplare in questione viene fornito con un cambio manuale Tremec a 6 marce. Troviamo anche la trazione posteriore e un corpo dal peso di 1706 kg. È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sulla drag race tramite questo link.

Telaio e carrozzeria sono stati realizzati usando materiali leggeri

Parlando un po’ dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, si propone come una sportiva di alto livello ed è stata introdotta per la prima volta nel 2016. Il nome Quadrifoglio fa riferimento al simbolo a quattro foglie che viene utilizzato dal Biscione per identificare le sue sportive di punta.

La Giulia Quadrifoglio è una berlina a quattro porte che combina un design elegante e distintivo con prestazioni e tecnologie all’avanguardia. Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la sua agilità e maneggevolezza, dovute in gran parte alla distribuzione del peso quasi perfettamente bilanciata tra l’asse anteriore e posteriore.

Il telaio e la carrozzeria sono realizzati utilizzando materiali leggeri e resistenti, come l’alluminio e la fibra di carbonio, per mantenere il peso dell’auto contenuto e migliorare ulteriormente la dinamica di guida.

Le sospensioni attive e lo sterzo preciso offrono una sensazione di guida coinvolgente e permettono al guidatore di sfruttare al meglio le capacità dell’auto. Inoltre, è dotata di un impianto frenante ad alte prestazioni con dischi in carbonio-ceramica disponibili come optional, che garantiscono una potenza frenante eccellente anche nelle situazioni più impegnative.

All’interno dell’abitacolo, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio offre un ambiente lussuoso e sportivo, con sedili sportivi avvolgenti rivestiti in pelle e Alcantara. Il design degli interni è impreziosito da dettagli in fibra di carbonio e alluminio, che sottolineano l’attenzione al dettaglio e la qualità dei materiali utilizzati.

L’auto dispone di un sistema di infotainment intuitivo e aggiornato, con un ampio display touch e connettività avanzata, che permette ai passeggeri di rimanere connessi e intrattenuti durante il viaggio.

La sicurezza è un aspetto fondamentale della Quadrifoglio e, per questo motivo, Alfa Romeo ha equipaggiato l’auto con una serie di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Tra questi troviamo l’avviso di collisione frontale, il cruise control adattivo, il monitoraggio degli angoli ciechi, l’assistenza al mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza.

Negli ultimi anni, la Giulia Quadrifoglio ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti da parte dei media del settore, consolidando la reputazione dell’iconico marchio di Arese come produttore di auto sportive di alta qualità e rafforzando il suo status di icona del design e dell’ingegneria italiana.