Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco quali sono i modelli non ancora approvati che potrebbero arrivare

Alfa Romeo, Fiat e Lancia nei prossimi anni arricchiranno le rispettive gamme con molte nuove auto. Sono tante le novità già approvate e alcune di queste sono pronte a debuttare. Per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione sappiamo che nel 2024 sarà lanciato un SUV di segmento B il cui nome sarà rivelato entro fine anno. Nel 2025 e nel 2026 sarà il turno delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio mentre nel 2027 è in arrivo una nuova ammiraglia che non sarà un SUV vero e proprio.

Ecco quali auto non ancora confermate potrebbero arrivare nelle gamme di Alfa Romeo, Fiat e Lancia

Per quanto riguarda Fiat, sappiamo già che nel 2023 sono in arrivo la nuova Fiat 600 e la nuova Topolino. Nel 2024 sarà il turno della nuova Fiat Panda e nel 2025 di un nuovo SUV, per adesso soprannominato nuova Multipla, che sostituirà in un solo colpo Tipo e 500X. Infine per quanto riguarda Lancia, le novità approvate sono tre: nuova Ypsilon nel 2024, un crossover ammiraglia nel 2026 e la nuova Delta nel 2028.

Quello che però ci chiediamo oggi è quali sono le auto non ancora approvate che in futuro potrebbero arrivare nelle gamme di Alfa Romeo, Fiat e Lancia oltre ai modelli di cui vi abbiamo appena parlato. Per quanto riguarda lo storico marchio milanese, lo stesso Imparato ha ammesso il possibile arrivo di una nuova Alfetta che tornerebbe come vettura di segmento C. Possibile anche un secondo modello di segmento E, questa volta un vero e proprio SUV. Infine non possiamo escludere l’arrivo di una nuova Duetto. Non si esclude nemmeno una Sportwagon, dato che le nuove piattaforme elettriche si prestano bene per carrozzeria di tutti i tipi, come dichiarato dallo stesso CEO del Biscione.

Oltre ad Alfa Romeo anche Fiat e Lancia potrebbero lanciare in futuro nuove auto oltre a quelle già confermate. Per quanto riguarda Fiat, ad esempio sembra possibile l’arrivo di un nuovo SUV, il terzo dopo la 600 e la futura Multipla. Per quanto riguarda Lancia, nel caso in cui le cose dovessero andare per il verso giusto, dopo il 2028 non possiamo escludere l’arrivo di un nuovo SUV come quarto modello della gamma. Si tratterebbe di un modello più grande rispetto a quello che sarà lanciato nel 2026.

Infine l’arrivo di una versione di produzione della concept car che sarà mostrata il prossimo 15 aprile potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta della futura gamma di Lancia. Si dovrebbe trattare di una sportiva che ricorderà nello stile in parte la Stratos in parte la Fulvia. A prescindere da quanti e quali modelli arriveranno siamo certi che in futuro Alfa Romeo, Fiat e Lancia saranno grandi protagoniste del mercato in Europa e non solo.