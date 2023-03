Jeep Renegade e Compass Upland Cross e High Altitude: al via gli ordini in Italia

La gamma di Jeep Renegade e Compass, i SUV leader di mercato in Italia nei rispettivi segmenti, si arricchisce della serie speciale Upland Cross, che unisce il look da fuoristrada e la leggendaria capacità del marchio americano di affrontare ogni avventura off-road con interni ben accessoriati e contenuti esclusivi.

Inoltre, la Jeep Compass è disponibile anche nel nuovo allestimento High Altitude e-hybrid, che aggiunge un’eleganza distintiva alle peculiarità di guida razionale, versatile e rilassante della versione e-Hybrid.

Jeep Renegade Upland Cross

Jeep Renegade e Compass: da oggi è possibile ordinare le versioni speciali Upland Cross e High Altitude

L’edizione speciale Upland Cross viene proposta nella versione 4xe con gruppo propulsore ibrido plug-in da 240 CV. 4xe è il nuovo 4×4 secondo il brand di Stellantis, sinonimo di prestazioni migliorate, divertimento di guida, efficienza nei consumi e responsabilità ambientale.

Il sistema è composto da due motori elettrici e da una batteria da 11,4 kWh, con un motore turbo benzina da 1.3 litri a basso consumo e un cambio automatico a 6 rapporti. Quest’architettura offre due auto in una: un veicolo elettrico con motore elettrico e una batteria agli ioni di litio sull’asse posteriore e un veicolo tradizionale con powertrain endotermico sull’asse anteriore.

La maggiore coppia generata dal sistema di propulsione elettrica e la possibilità di regolarla con precisione estrema garantiscono una capacità di trazione integrale ancora maggiore su qualsiasi terreno.

Allo stesso tempo, si tratta dei SUV ideali per la guida di tutti i giorni in città in quanto, in modalità 100% elettrica, consentono di viaggiare senza produrre emissioni e con un’autonomia media di 50 km con una singola ricarica. Infine, grazie alla tecnologia Plug-In Hybrid, le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 g/km in modalità ibrida e i costi di gestione sono ridotti.

Jeep Compass High Altitude

La Compass High Altitude dispone del nuovo motore e-Hybrid

Dotata di un motore ibrido e-Hybrid, la Jeep Compass High Altitude garantisce un’esperienza di guida ibrida versatile e rilassante e offre 130 CV e 240 Nm di coppia massima, abbinati a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

La tecnologia Jeep e-Hybrid è in grado di fornire una propulsione completamente elettrica all’avvio, a basse velocità, in crociera e nelle manovre di parcheggio. Numerose funzioni EV consentono al veicolo di muoversi in modalità elettrica, come Silent Start, Energy Recovery, Boost & Load Point Shift ed Electric Drive.

Eric Laforge, responsabile di Jeep Enlarged Europe, ha detto che Renegade e Compass sono due dei SUV Jeep che meglio esprimono i valori leggendari del marchio: libertà, avventura, passione e autenticità.

Le nuove varianti Upland Cross e High Altitude sono completamente equipaggiate per offrire un importante vantaggio ai clienti. Sono in grado di offrire la migliore esperienza di guida sia su strada che in off-road, per permettere a chiunque di andare ovunque e fare qualsiasi cosa (Go Anywhere, Do Anything).

Jeep Compass Upland Cross

L’edizione speciale Upland Cross si basa sull’allestimento Limited

Basate sul popolare allestimento Limited, le Jeep Renegade e Compass Upland Cross e Compass High Altitude sono dotate di fari fendinebbia angolari, fari Full LED con abbaglianti automatici e barre al tetto.

All’interno dell’abitacolo, il Renegade dispone di un display TFT da 7 pollici e del sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici mentre la Compass Upland Cross e la Compass High Altitude sono dotate di un display TFT a colori da 10.25 pollici e dello Uconnect con schermo touch da 10.1 pollici che offrono funzioni complementari e intelligenti. È possibile associare al sistema Android Auto e Apple CarPlay.

Per soddisfare le aspettative di clienti sempre più esigenti, i servizi Uconnect delle edizioni speciali assicurano funzionalità specifiche per la guida elettrificata e una connettività avanzata a bordo e fuori bordo.

Coerentemente con l’approccio del marchio che predilige il design funzionale, l’edizione speciale Upland Cross è stata progettata specificamente per coloro che vogliono godere senza pensieri delle capacità off-road. Basti pensare ai sedili, lavabili con estrema facilità.

La Compass Upland Cross dispone di una finitura MetaKrome color bronzo che impreziosisce tutto il profilo della plancia. L’abitacolo del Renegade presenta finiture verniciate MetaKrome bronzo sugli altoparlanti anteriori e sulle lunette delle bocchette di ventilazione. Su entrambi i modelli, i sedili esclusivi in tessuto nero con inserti in bronzo e il volante in techno pelle completano l’offerta.

La speciale Jeep Compass High Altitude presenta esclusivi dettagli neri e gli inconfondibili paraurti e parafanghi in tinta con la carrozzeria, che ne esaltano l’eleganza e le forme. Il tutto è abbinato agli esclusivi cerchi in lega da 19” in nero lucido.

Gli interni sono caratterizzati da un set dedicato di sedili in tessuto e vinile arricchiti da impunture rosse e completati dalla regolazione lombare a due vie. Le inconfondibili impunture rosse corrono lungo tutta la plancia conferendo all’abitacolo un design elegante ed esclusivo.

In termini di sicurezza, i nuovi allestimenti arricchiti sono dotati di un pacchetto completo di funzioni di sicurezza e protezione, tra cui il Forward Collision Warning and Active Lane Management System, oltre al cruise control adattivo.

Le Jeep Renegade e Compass Upland Cross e la Compass High Altitude sono disponibili nelle colorazioni Alpine White, Black e Colorado Red. Upland Cross aggiunge i colori Sting Gray e Shade Blue per un totale di cinque opzioni di verniciatura per l’esterno. Tutte le opzioni, tranne il nero pieno, possono essere abbinate a un tetto nero bicolore.

Le Jeep Renegade e Compass 4xe sono offerte con una rata rispettiva di 249 euro e 299 euro al mese, entrambe inclusive di Easy Wallbox e 2 anni di manutenzione ordinaria grazie al programma Jeep Wave mentre la Jeep Compass e-Hybrid parte da 249 euro al mese, anch’essa con 2 anni di manutenzione inclusa nella rata.