Alfa Romeo: con la nuova Alfetta e Tonale scacco matto al segmento C?

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, in futuro Alfa Romeo potrebbe avere ben due auto nel segmento C. Infatti al SUV Tonale dopo il 2027 si potrebbe aggiungere anche una nuova berlina che probabilmente si chiamerà Alfetta, come anticipato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. L’arrivo di questa auto non è ancora sicuro. Imparato ha confermato che a settembre sarà presa una decisione definitiva.

Con la nuova Alfetta e un rinnovamento Tonale nei prossimi anni Alfa Romeo potrebbe dominare nel segmento C

Qualora fosse confermata l’auto che utilizzerebbe la piattaforma STLA Medium e sarebbe solo elettrica, verrebbe commercializzata solo in Europa rappresentando dunque un’eccezione al resto della gamma di Alfa Romeo che invece sarà formato da auto che saranno vendute in tutto il mondo. Con l’arrivo di una nuova Alfetta e la conferma di Tonale che con la seconda generazione sarà solo elettrica, la casa automobilistica del Biscione potrebbe diventare uno degli assoluti dominatori del segmento C del mercato nel nostro continente.

Le due auto sarebbero perfettamente compatibili tra di loro riuscendo ad ampliare notevolmente la platea di persone interessate ad acquistare una vettura di Alfa Romeo. In questo modo lo storico marchio milanese conquisterebbe preziose quote di mercato confermando la sua crescita iniziata già nel 2021 e proseguita nel 2023 come dimostrano i più recenti dati di vendita che vedono il Biscione crescere in Europa più di tutti come percentuali.

Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriverà la conferma del ritorno di Alfetta nella gamma della casa milanese e soprattutto se il brand premium di Stellantis annuncerà ulteriori novità che riguarderanno il suo futuro. Quello che sembra certo è che il Biscione nei prossimi anni sarà protagonista all’interno di Stellantis e più in generale nel segmento premium del mercato auto.