Nuova Alfetta: se arriverà avrà un look insolito

Nuova Alfetta è il modello di cui si discute di più tra i numerosi fan della casa automobilistica del Biscione. Questo avviene esattamente da quanto il numero uno della casa milanese, il CEO Imparato ha dichiarato che non esclude in futuro il ritorno di questa vettura nella gamma di Alfa Romeo come auto di segmento C da affiancare al SUV Alfa Romeo Tonale.

Ancora una ipotesi sul look che potrebbe avere la nuova Alfetta se e quando tornerà sul mercato

Sebbene Imparato abbia detto che il suo ritorno non è ancora certo e che una decisione definitiva sarà presa solo a settembre, tra i numerosi fan di Alfa Romeo è scoppiata una sorta di “Nuova Alfetta Mania”. In base a quanto detto dal CEO francese del Biscione l’auto quindi escluderebbe il ritorno di Giulietta e inoltre rappresenterebbe una sorta di eccezione ai piani di espansione globali dello storico brand di Stellantis che vuole diventare un brand premium globale.

La nuova Alfetta infatti avendo mercato solo in Europa sarebbe un’auto pensata appositamente per il nostro continente che arriverebbe nel caso in cui nel frattempo i conti del marchio continuino a migliorare come del resto avvenuto negli ultimi due anni.

Imparato ha anche detto che la nuova Alfetta avrà uno stile insolito e non si tratterà insomma di una classica berlina a due volumi. Ovviamente queste parole hanno scatenato una ridda di ipotesi tra gli appassionati di auto. Non a caso sul web si sono moltiplicati i render che ipotizzano che aspetto possa avere questo veicolo qualora il suo ritorno fosse confermato ufficialmente. Qualcuno ipotizza uno stile coupè, altri invece che si tratti di un mix tra una berlina e un crossover sportivo.

L’ultima ipotesi sulla nuova Alfetta è quella di Julien Jodry che ha immaginato il futuro modello in un render pubblicato sul sito francese Auto-moto. Vedremo che notizie arriveranno su questo ipotetico modello del Biscione nelle prossime settimane e soprattutto se poi a settemebre ci sarà davvero la conferma ufficiale che nei prossimi anni rivedremo l’iconico nome nella gamma del Biscione.