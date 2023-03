Alfa Romeo supera Lancia e Lexus e cresce più di tutti in Europa nel 2023

Alfa Romeo ha iniziato con il piede giusto il suo 2023. La casa automobilistica milanese è quella che sta registrando le percentuali di crescita maggiore in Europa tra tutti i produttori di auto in questo inizio di anno. Nei primi due mesi del 2023 infatti lo storico marchio milanese, grazie soprattutto all’ottimo debutto del SUV Tonale ha aumentato e non di poco le sue vendite tanto che anche la quota di mercato è cresciuta.

Nel 2023 Alfa Romeo in Europa cresce più di tutti



A gennaio Alfa Romeo ha aumentato le sue immatricolazioni in Europa del 107,6 per cento mentre a febbraio del 127,9 per cento. La quota di mercato è salita allo 0,4 per cento dallo 0,3 per cento registrato nel 2022. Grazie a questo risultato in Europa il biscione ha superato Lancia e Lexus e si avvicina a Porsche, Honda e Land Rover. Tra l’altro a livello di percentuali di crescita nessuno tiene il passo. La più vicina è Cupra che cresce “solo” del 66,3 per cento.



Ovviamente si tratta di numeri molto piccoli. Basti pensare che in totale a febbraio in Europa Alfa Romeo ha immatricolato appena 3.384 unità. Ad ogni modo si tratta di una crescita incoraggiante che fa ben sperare per il resto dell’anno e che inoltre porta ottimismo in vista dei numerosi lanci previsti nei prossimi anni. Ricordiamo infatti che nel 2024 il Biscione porterà sul mercato un SUV compatto, poi nel 2025 e nel 2026 le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e nel 2027 una nuova ammiraglia.



Alfa Romeo Tonale come dicevamo è il protagonista di questa crescita incoraggiante. A gennaio il SUV ha doppiato Stelvio come numero di immatricolazioni e si ipotizzano vendite in crescita anche nel resto del 2023. Il modello è stato accolto nel migliore dei modi nel nostro continente e sembra possa far togliere grosse soddisfazioni al marchio premium di Stellantis nei prossimi anni.