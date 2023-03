Motor Valley Fest 2023: annunciate le date

Si avvicina l’appuntamento con il Motor Valley Fest 2023, che andrà in scena dall’11 al 14 maggio. La kermesse, giunta alla quinta edizione, promette uno spettacolo nel segno della cultura automobilistica e della passione. Teatro dell’evento la città di Modena, cuore della Terra dei Motori. Il grande festival a cielo aperto avrà nelle vetture esposte il motivo di principale richiamo.

Epicentro saranno i gioielli della Motor Valley, figli di un universo fatto di passione, tradizione, amore, tecnologia. Auto sognate in ogni angolo del mondo e che fissano l’eccellenza produttiva Made in Italy. Ad arricchire ulteriormente il pacchetto ci penseranno i convegni, le tavole rotonde, gli incontri tematici, le parate, gli appuntamenti dinamici e persino le degustazioni. Insomma, tutto il necessario per non annoiarsi e per vivere un tuffo in un mondo di piaceri, riservati agli appassionati di motori, agli addetti ai lavori, alla community nazionale ed internazionale dell’auto.

In pochi anni il Motor Valley Fest si è imposto come un punto di riferimento internazionale per il mondo dei motori. I numeri sono in costante crescita. L’esito degli sforzi organizzativi? Una meravigliosa vetrina delle eccellenze meccaniche di un territorio noto su scala planetaria per questa sua vocazione. Nell’edizione 2023 dell’evento sarà anche ricordata la figura di Mauro Forghieri, mitico ingegnere dei tempi romantici dell’automobilismo, che ha contribuito allo sviluppo della Ferrari, con la sua genialità e con il suo approccio progettuale altamente innovativo.

Questo quinto Motor Valley Fest sarà ancora più significativo, in quanto nel 2023 ricorrono importanti ricorrenze anagrafiche per tutti gli amanti della Terra dei Motori. Eccole: il 125° anniversario della nascita di Enzo Ferrari, i 70 anni dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il 30° anniversario dalla scomparsa di Ferruccio Lamborghini e i 60 anni della fondazione di Lamborghini. Si può pensare che sia la cornice giusta per un’immersione da sogno nel migliore universo delle quattro ruote.