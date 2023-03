Nuova Lancia Ypsilon: sarà una vettura più trasversale

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima novità che la casa italiana lancerà sul mercato per il suo rilancio nel segmento premium del mercato auto. Questa vettura arriverà agli inizi del prossimo anno anche se sembra abbastanza probabile che le prime immagini della versione definitiva possano essere rivelate già entro la fine di quest’anno.

Ecco che caratteristiche avrà la nuova Lancia Ypsilon secondo Luca Napolitano

A proposito della nuova lancia Ypsilon, nelle scorse ore si sono registrate nuove dichiarazioni di Luca Napolitano, amministratore delegato del brand premium di Stellantis. Napolitano ha ribadito l’importanza di questo modello per la sua azienda. Non è un caso che si è deciso di partire proprio da lei per il rilancio del marchio. Del resto parliamo di una vettura che nella sua versione attuale è stata capace di chiudere il 2022 con una quota di mercato record in Italia nonostante sia presente in commercio ormai da molti anni.

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, Napolitano ha confermato che sarà una vettura di dimensioni maggiori avvicinandosi ai 4 m di lunghezza. Il CEO ha anche detto che avrà un aspetto più maschio. L’obiettivo è quello di rendere l’auto più “trasversale” e più europea, dato che l’attuale modello piace soprattutto alle donne che rappresentano il 65 per cento dei clienti totali della vettura.

Nuova Lancia Ypsilon non sarà un crossover ma continuerà ad essere una hatchback di segmento B. L’auto segnerà il ritorno di Lancia in Europa in mercati importanti quali Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio. Napolitano ha detto che la nuova Ypsilon sarà una vettura hatchback, che vuole restare una cittadina e che guarderà al futuro con grande ambizione. Vedremo dunque a proposito di questa auto quali novità emergeranno nelle prossime settimane.

Nuova Lancia Ypsilon 2024

Ricordiamo che il 15 aprile Lancia mostrerà una nuova concept che anticiperà quello che accadrà nella gamma del brand nei prossimi anni. Nel 2026 è previsto l’arrivo di una ammiraglia e nel 2028 della nuova Delta. Con queste tre auto il brand coprirà il 50 per cento del segmento premium e dovrà dimostrare che c’è ancora spazio per lei sul mercato. Vedremo dunque quali novità arriveranno.