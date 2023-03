Ferrari conferma che i dati dei suoi clienti sono trapelati in un attacco hacker

In un comunicato stampa sul proprio sito web aziendale e tramite lettere private inviate ai clienti, Ferrari ha confermato di essere stata vittima di un attacco informatico basato su ransomware. La lettera era firmata dall’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna e affermava: “Sono stati esposti alcuni dati relativi ai nostri clienti, inclusi nomi, indirizzi, indirizzi e-mail e numeri di telefono”. Per fortuna, la lettera aggiunge che la sua indagine non ha trovato prove che siano trapelate informazioni più sensibili, come dettagli di pagamento o numeri di conto bancario. La Ferrari afferma inoltre che i dettagli sulle auto possedute o ordinate non sono state ottenuti dai criminali.

Dopo aver ricevuto una lettera di minacce con richiesta di riscatto, Ferrari ha avviato un’indagine con l’aiuto di “una delle principali società di sicurezza informatica di terze parti a livello mondiale” e ha allertato le autorità competenti. La casa automobilistica del cavallino rampante ha dichiarato che non intende piegarsi alle richieste di questi hacker e afferma che la sua ferma politica è rifiutare tali richieste, poiché finanziano attività criminali e consentono ulteriori attacchi.

“Invece, abbiamo creduto che la migliore linea d’azione fosse informare i nostri clienti”. Proprio come molti governi si rifiutano di negoziare con i terroristi perché creerebbe un precedente che altri seguirebbero, la Ferrari sta scegliendo di non pagare perché dovrebbe farlo ogni volta che si verifica un simile attacco, che si spera non accadrà per qualche tempo. Come ci si aspetterebbe, la casa di Maranello si è avvalsa dell’aiuto di esperti per rafforzare i suoi sistemi ed è fiduciosa che future violazioni siano altamente improbabili.

Con la digitalizzazione di ogni settore, le opportunità per gli hacker di ottenere informazioni private o interrompere in altro modo la vita normale sono aumentate di molto. Gli hacker hanno attaccato stazioni di ricarica per veicoli elettrici e distributori di benzina in egual misura, e la Ferrari è solo l’ultima casa automobilistica a subire gli attacchi a Volvo, Toyota, Nissan, General Motors e Honda. Nel caso della Honda, l’attacco è stato abbastanza grave da richiedere una chiusura temporanea di alcune delle sue fabbriche nordamericane.