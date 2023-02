Ferrari: vendite e utili record nel 2022

Ferrari ha previsto vendite e profitti ancora più elevati quest’anno dopo aver ottenuto risultati record nel 2022, trainata dalla domanda nelle Americhe e in Cina, mentre si scrollava di dosso lo spettro di una recessione economica. Gli utili netti, i ricavi e la generazione di cassa del marchio di supercar del cavallino rampante hanno raggiunto livelli record lo scorso anno, poiché gli acquirenti di lusso hanno acquistato ancora più auto di lusso e hanno speso di più per personalizzarle.

Un 2022 davvero eccezionale per la Ferrari che realizza vari record

La crescita delle vendite della Ferrari è stata trainata dalla sua entry-level Portofino M e dalla maggiore domanda per la sua hypercar ibrida, la SF90. In Cina, le vendite sono aumentate del 73 per cento a 1.552 unità, mentre nelle Americhe sono aumentate del 22 per cento a 3.447 auto. L’Europa rimane ancora il mercato più grande, con un aumento dell’8 per cento a 5.958 auto. Le aggiunte su misura, dai tessuti degli interni alle pinze dei freni dai colori distintivi, sono un pilastro dell’attività della casa automobilistica di Maranello, aggiungendo decine di migliaia di euro al costo dei suoi modelli.

L’utile netto della Ferrari lo scorso anno è aumentato del 13 per cento a 939 milioni di euro, dopo un aumento del 19 per cento delle esportazioni e delle vendite a 13.221 e 5,1 miliardi di euro. Il flusso di cassa libero quando gli accordi finanziari sono stati eliminati è aumentato del 18 per cento a 758 milioni di euro. Il marchio prevede che le vendite del 2023 saranno di circa 5,7 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 5,1 miliardi di euro dello scorso anno, con utili ante imposte compresi tra 1,45 e 1,5 miliardi di euro, rispetto a 1,23 miliardi di euro nel 2022.

Prevede inoltre che il suo margine di profitto, che lo scorso anno era del 24 per cento, salirà al 26 per cento. “Nonostante un macro-scenario globale complesso, guardiamo avanti con grande fiducia, incoraggiati dai numerosi segnali e risultati di una Ferrari in evoluzione”, ha dichiarato l’amministratore delegato Benedetto Vigna. Quest’anno vedrà le prime vendite della Purosangue, il primo SUV del cavallino rampante.

Sebbene la Ferrari non utilizzerà il modello per incrementare le vendite, a differenza di Porsche e Bentley, che hanno registrato una crescita significativa delle vendite dei SUV, si prevede che il SUV aiuterà il marchio automobilistico ad aumentare i margini. Circa il 22 per cento dei suoi modelli venduti lo scorso anno erano ibridi, mentre il resto aveva motori a combustione. Il marchio si prepara a lanciare la sua prima auto completamente elettrica nel 2025. I ricavi della Ferrari dalla vendita di motori ad altre società sono diminuiti del 18 per cento a 155 milioni di euro, a causa delle minori spedizioni a Maserati in vista della fine del contratto di fornitura tra le due case automobilistiche.