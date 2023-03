Maserati: prima dello spin-off dovrà aumentare di molto i margini

Maserati prevede di aumentare il suo margine operativo al 15 per cento nei prossimi 12 mesi e vede un obiettivo a lungo termine del 20 per cento entro la fine di questo decennio, secondo il CEO del marchio di lusso di Stellantis. Lo scorso anno il margine era dell’8,7 per cento, anche se nella seconda metà dell’anno ha superato il 10 per cento. Davide Grasso, che è diventato CEO del marchio nel 2019, ha affermato che una volta raggiunto questo obiettivo, la casa madre Stellantis può prendere sul serio in considerazione l’ipotesi di uno spin-off della casa automobilistica che ha 109 anni.

Prima dell’eventuale spin-off Maserati pensa ad aumentare i margini

Il chief financial officer di Stellantis, Richard Palmer, aveva dichiarato a novembre che Maserati potrebbe diventare un’azienda autonoma in futuro, ma ciò non sarebbe accaduto molto presto. La casa automobilistica del tridente, una divisione separata e autonoma all’interno di Stellantis, ha registrato un utile operativo rettificato di 201 milioni di euro lo scorso anno dopo aver annullato una perdita nel 2021. Grasso ha affermato che l’attenzione alla qualità, che conferisce al marchio una forte politica dei prezzi, aiuterà la sua azienda ad aumentare ulteriormente la sua redditività. Il suo primo obiettivo di margine intermedio del 15 per cento deve essere raggiunto “verso la fine del primo trimestre del 2024”.

“Ma abbiamo il 20 per cento come nostra stella polare”, ha detto, aggiungendo che mira ad aumentare i margini ogni anno, quindi idealmente raggiungere l’obiettivo del 20 per cento entro il 2029-2030 “se facciamo le cose giuste”. Porsche ha anche fissato un obiettivo di margine operativo a lungo termine del 20 per cento. Per la Ferrari i margini sono già ben al di sopra della soglia del 20 per cento. Grasso ha affermato che il numero di modelli Maserati attualmente basati sui SUV Levante e Grecale, l’auto sportiva MC20, la GranTurismo e la berlina di lusso Quattroporte non ha bisogno di aumentare.

Maserati ha venduto 25.900 veicoli l’anno scorso. I prezzi di partenza per i Suv Levante e Grecale sono di circa 97.000 euro e 76.000 euro. Maserati sta attualmente lanciando la sua nuova GranTurismo Grand Tourer nelle versioni con motore a combustione e completamente elettrica (BEV) a un prezzo di partenza di circa 182.000 euro. L’azienda ha promesso che entro il 2025 la versione BEV sarà disponibile per tutti i modelli della sua gamma, ed entro il 2030 diventerà un marchio completamente elettrico.