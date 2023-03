Nuova Alfa Romeo Stelvio protagonista dello spot a Palermo

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di uno spot che Alfa Romeo avrebbe girato a Palermo tra le strade del capoluogo siciliano. Nelle scorse si è finalmente saputo quale auto sarà pubblicizzata con questo nuovo spot. Si tratta della nuova Alfa Romeo Stelvio Q4, versione da poco lanciata sul mercato del SUV di segmento D della storica casa automobilistica del Biscione. In alcune riprese apparse in rete nelle scorse ore si vede la vettura di Alfa Romeo in corso Vittorio Emanuele, proprio davanti a Porta Nuova.

Sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio la protagonista dello spot pubblicitario girato a Palermo

La vettura è stata avvistata in compagnia di una modella con la coppola verde in testa, che probabilmente sarà protagonista del video insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio Q4. Le immagini sono state riprese in corso Vittorio Emanuele a Palermo, proprio davanti a Porta Nuova. Successivamente la troupe si è spostata in piazza Pretoria. A quanto pare sulla scena dello spot oltre al nuovo modello di Alfa Romeo era presente anche una vettura d’epoca di colore rosso.

Sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più su questo nuovo spot pubblicitario che riguarda la celebre vettura del Biscione che ancora per tanti anni continuerà ad essere protagonista nella gamma di Alfa Romeo. L’auto infatti oltre ad essere stata recentemente rinnovata insieme alla berlina Alfa Romeo Giulia nei prossimi anni riceverà una nuova generazione. Vedremo dunque cos’altro emergerà e soprattutto quando finalmente potremo vedere la nuova campagna pubblicitaria sui social e in tv.