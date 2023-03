Una nuova Alfa Romeo Giulietta? Ecco come potrebbe apparire [Video]

Una nuova Alfa Romeo Giulietta sembra abbastanza difficile ormai che possa arrivare dato che il CEO del Biscione Imparato ha detto che per quel segmento pensa ad una nuova Alfetta come auto da affiancare al SUV Tonale. Nonostante ciò sul web continuano ad apparire render che ipotizzano l’aspetto di una futura Giulietta, segnale questo che l’auto comunque è rimasta nel cuore di molti.

Un video apparso sul web nelle scorse ore immagina come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulietta

Come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Giulietta è una domanda a cui hanno provato a rispondere in tanti in questi ultimi anni e cioè da prima ancora che la vecchia generazione uscisse di produzione nel dicembre del 2020. L’ultimo tentativo è quello dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che nelle scorse ore ha pubblicato un nuovo video render nel suo canale di YouTube dove immagina quello che potrebbe essere l’aspetto di questo ipotetico modello.

Il render di questa nuova Alfa Romeo Giulietta prende spunto dai modelli precedenti, naturalmente rinnovati in ogni essenza con materiali ed alta tecnologia, sia per selleria e rivestimenti che per meccanica e carrozzeria. Viene mostrato anche l’interno di questa immaginaria auto. Il quadro strumenti è stato dotato di un’importante serie di optional di ultima generazione e di un sistema di infotainment elitario. Nel render viene immaginata una versione con motore a combustione di questo modello ma sappiamo che in futuro Alfa Romeo ha deciso di puntare sull’elettrico al 100 per cento come del resto ogni altro brand del gruppo Stellantis.

Si tratta sicuramente di una creazione digitale davvero ben riuscita che si spera possa quanto meno contribuire ad ispirare i designer del Biscione nella creazione delle future auto. Ricordiamo infatti che nei prossimi anni arriveranno tante nuove auto per Alfa Romeo, una ogni anno da oggi al 2030. Vedremo dunque a prescindere dall’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta quali altre sorprese arriveranno dallo storico marchio milanese.