Dodge Durango SRT Hellcat da 710 CV tornerà nel 2023

La Dodge Durango SRT Hellcat tornerà per l’anno modello 2023 sulla scia della forte domanda per il veicolo. Dodge ha introdotto per la prima volta il Durango SRT Hellcat per l’anno modello 2021, ma ha preso la decisione peculiare di produrlo per un solo anno. Ora il modello è tornato ed è stato presentato per la prima volta all’evento di tre giorni della Dodge Speed ​​Week.

Anche nel 2023 sarà venduta la Dodge Durango SRT Hellcat

Proprio come l’originale, la Dodge Durango SRT Hellcat del 2023 è alimentata dall’amato Hellcat V8 sovralimentato da 6,2 litri della casa automobilistica che eroga 710 CV e 645 Nm di coppia. Questo motore sfoggia un albero a gomiti in acciaio forgiato, pistoni in lega forgiata, bielle forgiate a polvere ed è accoppiato a un cambio automatico TorqueFlite 8HP95 a otto velocità con sette modalità di guida disponibili.

Da fermo Dodge Durango SRT Hellcat può accelerare fino a 100 km orari in soli 3,5 secondi e percorrere il quarto di miglio in 11,5 secondi. Raggiunge il massimo a 180 mph. Come con il modello 2021, il Durango SRT Hellcat 2023 si distingue immediatamente dalle varianti minori grazie a una serie di modifiche visive e aerodinamiche. Tra le alterazioni più evidenti c’è un cruscotto anteriore rivisto con uno splitter per la parte anteriore, un boccaglio per la presa d’aria fredda e uno spoiler posteriore che produce 140 libbre di carico aerodinamico alla velocità massima del SUV.

Sono stati effettuati vari altri aggiornamenti. Questi includono il montaggio dei freni Brembo con pinze anteriori a sei pistoncini e pinze posteriori a quattro pistoncini, che si bloccano sui rotori ventilati da 15,75 pollici anteriori e posteriori da 13,8 pollici. Dodge ha anche dotato la Durango definitiva di un sistema Launch Control e un programma Launch Assist che utilizza sensori di velocità delle ruote per controllare il salto delle ruote al lancio e regola la coppia del motore per massimizzare l’aderenza.

I clienti potranno ordinare il loro Durango SRT Hellcat 2023 con uno dei due pacchetti Plus e Premium disponibili. Il primo di questi aggiunge sedili in pelle Laguna ad alte prestazioni, il gruppo di traino del rimorchio, un tetto apribile elettrico e varie caratteristiche di sicurezza adattive e avanzate. Il pacchetto Premium si aggiunge al Plus e include cinture di sicurezza rosse, un cruscotto rivestito in pelle, accenti interni in fibra di carbonio e un sistema audio Harman Kardon a 19 altoparlanti.

“La Dodge Durango SRT Hellcat ha generato una quantità pazzesca di entusiasmo e domanda da quando è stata introdotta nel 2020 – abbiamo persino esteso la sua produzione iniziale – quindi sembrava opportuno riportare il SUV più potente di sempre come parte del nostro modello storico del 2023- anno di formazione Dodge”, ha detto l’amministratore delegato del marchio Dodge Tim Kuniskis.

